Москва, 23 октября. Лидер партии «Британия прежде всего» Пол Голдинг в эксклюзивном интервью ФАН признался, что «обожает Москву» — город, в котором ему не довелось увидеть ни одного примера плохого поведения. По его словам, пока Великобритания «буквально разваливается на части», Россия остается единой и гордой страной.

Прибывший в Россию с визитом британский политик рассказал об отношении к России в его стране. По его словам, британские власти привыкли обвинять Москву во всех своих бедах, даже в таких мелочах как, к примеру, отключение электричества.

«При любом удобном случае наши СМИ пытаются атаковать Россию, пытаются выставить Россию диктатором и говорят, что Россия хочет завоевать Европу. Это абсолютная неправда: я бывал в России много раз, русские люди очень консервативные, очень открытые и терпеливые», — подчеркнул Голдинг.

По его словам, он очень любит Россию и обожает Москву — чистый город, где «все очень хорошо воспитаны». Политик отметил, что «Британия сейчас буквально разваливается на части», тогда как Россия остается единой и гордой страной.

Полный текст интервью Пола Голдинга вскоре будет опубликован на страницах ФАН, которое сам политик назвал агентством, работающим «без предвзятости и фейковых новостей».