Песков рассказал о «разногласиях и сотрудничестве» в отношениях РФ и Турции

Москва, 23 октября. Россия и Турция сотрудничают по разным направлениям. Между странами имеются разногласия, но они не настолько велики как с США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

У Москвы с Анкарой, по словам Пескова, есть целый набор разногласий. Снижать их негативное влияние на отношения между странами помогает потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Пресс-секретарь отметил, что у РФ и Турции есть опыт взаимодействия по самым острым вопросам в горячих точках.

"У нас есть глубочайший потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, который дает возможность демпфировать негативное влияние тех самых разногласий", — подчеркнул Песков.

Отношения между Москвой и Анкарой оценил турецкий вице-президент Фуат Октай. Он заявил, что Россия присутствует в списке стран, с которыми Турция может работать вместе.