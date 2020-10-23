Песков: Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада

Россия разочарована позицией Германии и не собирается терпеть хамство со стороны Запада, но будет продолжать разъяснять свою точку зрения. Об этом в эфире программы "Большая игра" на Первом канале заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря российского президента попросили прокомментировать недавнее высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ряд СМИ интерпретировали слова министра как заявление о возможном прекращении диалога с ЕС.

"Конечно же, хамство терпеть никто не собирается, и об этом именно говорил Сергей Викторович Лавров, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить свою позицию", — подчеркнул Песков.

Глава пресс-службы Кремля признал присутствие определенных сложностей в отношениях с Германией. Он при этом напомнил слова главы РФ Владимира Путина, что Москву и Берлин объединяют общие интересы и проекты.