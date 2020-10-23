Беременность можно назвать по-настоящему волшебным и долгожданным событием почти для каждой женщины. Однако это событие несет не только приятные эмоции и радость, но и некоторые трудности, с которыми так или иначе придется столкнуться во время вынашивания ребенка. И если мы знаем, что из-за тяжести живота на последних сроках у женщин болит спина или же отекают ноги, то как будущие мамы чувствуют себя на самых ранних сроках? Мы решили побольше разузнать об этом деликатном периоде и выяснить, что происходит с женщиной на второй неделе беременности, как формируется плод и с какими сложностями в этот период может столкнуться будущая мама. Помогала нам в этом Мария Прохорова, кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Отделения персонифицированной медицины МЕДСИ Premium.

Особые характеристики

Как оказалось, вторая неделя беременности в гинекологии считается «подготовительной». Дело в том, что яйцеклетка за этот период только-только созревает, после чего начинается процесс овуляции. По словам специалиста, именно на второй неделе беременности происходит активация гормональной системы женщины, способствуя развитию и сохранению нормальной беременности. После оплодотворения запускается процесс клеточного деления, во время которого плод начинает расти с огромной скоростью. Именно в это время у него закладываются все органы.

Большинство девушек в этот момент и не подозревают, что внутри них зарождается новая жизнь. Их самочувствие не меняется, наоборот, они чувствуют прилив сил и бодрости. Однако у некоторых на второй неделе беременности появляются тянущие боли внизу живота, выделения с примесью крови из половых путей и слабость, которые зачастую путают с грядущей менструацией.

Возникающие болевые ощущения обусловлены тем, что яйцеклетка прикрепляется к эндометрию внутри матки, и как раз в эти самые минуты в теле запускается процесс физиологических изменений. Однако в том случае, если боли очень резкие, лучше сразу же обратиться к врачу. В такие моменты очень важно исключить риск развития внематочной беременности и других патологий.

Также изменения касаются и настроения. Женщины становятся более эмоциональными и зачастую слишком близко к сердцу воспринимают какие-то новости. Жалко маленького котенка на улице, плачет ребенок, разбилась любимая чашка — все эти события становятся настоящей трагедией.

«Женщина может заметить изменение эмоционального фона (стать чуть более чувствительной, ранимой, сентиментальной). Также порой происходит необъяснимое изменение вкусовых пристрастий», — отметила врач.

Поэтому в фильмах, где одна из героинь ждет ребенка, ни один режиссер не упускает возможности и показывает, что будущая мама уплетает чеснок, майонез или что-то еще более экзотическое вприкуску с клубничным мороженным.

А что же с размером живота? Может ли на таком маленьком сроке женщина похвастаться радостным событием? Как мы говорили ранее, вторая неделя беременности — очень ранний период, во время которого живот не может быть заметен. Ведь будущий малыш по размеру сопоставим с маковым зернышком. Так что животик будущей мамы не меняется и остается плоским. Поэтому окружающие вряд ли смогут догадаться о скором пополнении в семье.

Ощущения во время 2 недели беременности

Как нам рассказала доктор Прохорова, одними из главных признаков беременности является отсутствие менструации и положительный анализ на гормон ХГЧ, который начинает активно вырабатываться в организме женщины после зачатия. Однако остальные симптомы всех индивидуальны и проявляются по-разному.

«Может появиться повышенная чувствительности молочных желез, иногда возникают ощущения наполнения груди, даже возможно выделение молозива. Помимо этого вероятно появление таких диспептических симптомов, как изжога и тошнота (но в первые недели беременности это маловероятно, данные симптомы могут проявиться ближе к концу второй недели беременности)», — уточнила Прохорова.

Будущие мамы на ранних сроках беременности также очень часто жалуются на сонливость, слабость, которые проявляются все чаще и чаще. Не стоит пугаться, это вполне нормальное явление, свидетельствующее о том, что в организме женщины зарождается маленькая жизнь.

Нередко женщин начинает мучить тошнота, которую часто называют токсикозом. Мы решили узнать у врача, как же бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.

«С сильным токсикозом самостоятельно бороться не легко — как правило требуется помощь врача, — предупредила врач. — Но для купирования симптомов можно использовать воду с лимоном, леденцы от укачивания, но главное заранее готовиться к беременности, тогда и вероятность токсикоза будет в разы меньше».

Безопасность и противопоказания

В тот момент, когда женщины узнают о своей беременности, они сразу же задаются вопросом, как сделать этот период максимально безопасным для ребенка и себя. Как же теперь придется поменять жизнь, есть ли противопоказания и как обезопасить малыша?

Как оказалось, ранние сроки беременности можно уложить в один период — первый триместр. Он отсчитывается от дня последних месячных до 12 недель беременности. В это время будущей маме стоит быть особо аккуратной и избегать:

• сильных стрессов;

• интенсивных занятий спортом;

• приема сильнодействующих препаратов;

• переохлаждений;

• воздействия радиации и токсичных веществ.

Чтобы этот период прошел легко, лучше подготовиться к появлению ребенка заранее, а именно сдать необходимые анализы, очистить организм, провести комплексное обследование у врачей разных профилей и пролечить хронические заболевания. Помимо этого доктор Прохорова посоветовала заранее восполнить дефициты по витаминам и микронутриентам, и безусловно настроиться на беременность. Однако не стоит бежать в аптеку за первыми попавшимися препаратами или же заказывать «полезные» витамины в соцсетях. Помните, их должен исключительно врач.

Что касается интима, то от занятий сексом до четырех-пяти недель лучше воздержаться, в противном случае у женщины может произойти выкидыш. О дальнейшем ведении половой жизни во время беременности лучше поговорить с гинекологом, который по результатам осмотра и обследований даст необходимые рекомендации с учетом всех возможных рисков и противопоказаний.

Питание

На ранних сроках беременности нужно очень ответственно подходить к выбору продуктов и составлению ежедневного меню. Ведь от питания зависит состояние организма будущей матери, а следовательно и его способность выносить ребенка.

Поэтому из рациона стоит сразу же исключить алкоголь, фастфуд, чипсы, все острое, очень соленое, жирное и копченое. Потребление кофе также стоит свести к минимуму. Если ежедневное меню до беременности почти на 70% состояло из таких продуктов, то, конечно, рацион придется поменять.

Также женщине не стоит ограничивать себя в потреблении белка (конечно, в разумных количествах), не стараться «есть за двоих», чтобы не нагружать ЖКТ, включать в каждый прием пищи клетчатку и стараться не есть сладкие фрукты, поскольку в них содержится лишний сахар, приводящий к риску развития диабета. Женщина должна понимать, что в течение девяти месяцев эту пищу будет употреблять не только он, но и ее будущий ребенок.

Беременность это очень деликатный и важный период, во время которого нужно придерживаться определенных правил, соблюдать предписания врача и бережно относиться к своему здоровью. Только так можно выносить полностью здорового малыша, не навредив ни себе, ни ребенку.