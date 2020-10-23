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Пол Голдинг объяснил, почему Лондон поддерживает санкции против РФ

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Пол Голдинг объяснил, почему Лондон поддерживает санкции против РФ

Москва, 23 октября. Лидер партии «Британия прежде всего» Пол Голдинг в эксклюзивном интервью ФАН прокомментировал антироссийские санкции, которые бьют по самой Великобритании. По словам политика, он видит «огромный потенциал в сотрудничестве» с Россией, однако этого не хотят британские власти, которые «ненавидят Россию».

Голдинг отметил, что Британия закупает нефть, в том числе, на Ближнем Востоке, где «людям рубят руки и головы». Но при этом никаких санкций в их адрес Лондон не вводит.

«Россия обладает огромным количеством природных ресурсов, которые нужны Британии, но на Россию накладывают санкции», — отметил несправедливость политик.

По мнению Голдинга, у Москвы и Лондона есть «огромный потенциал в сотрудничестве», развитию которому мешают антироссийские настроения в Великобритании.

«Мы должны быть друзьями и союзниками! С нашими технологиями и вашими ресурсами это было бы потрясающее сотрудничество, но наши политики не хотят этого, они ненавидят Россию»,  — подчеркнул он.  

Полный текст интервью Пола Голдинга вскоре будет опубликован на страницах ФАН. Ранее политик анонсировал беседу с ФАН в своем Telegram-канале, добавив, что агентство работает «без предвзятости и фейковых новостей».

Пол Голдинг объяснил, почему Лондон поддерживает санкции против РФ

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