В наше время работу найти довольно просто, поскольку рынок труда действительно полон вакансий на любой вкус и цвет. И вот у вас есть работа, на которую вы с «огромным» удовольствием ходите порядка десяти лет, каждый день видите одни и те же лица и ежемесячно получаете свою неимоверно «большую» зарплату. Согласитесь, хочется плакать. Но не стоит печалиться, ведь найти подходящую и высокооплачиваемую вакансию, если вы хороший профессионал, будет довольно просто. Но для начала нужно преодолеть процедуру увольнения, поэтому предлагаем изучить эту тему, расспросить эксперта обо всех существующих нюансах, и наконец уволиться по собственному желанию.

Подаем заявление

Для того, чтобы запустить процедуру увольнения, первым делом нужно уведомить о своих намерениях начальство и написать соответствующее заявление. Процесс пройдет гладко и быстро, если правильно составить документ. Для этого необходимо:

• правильно указать название занимаемой должности, фамилию и инициалы руководителя;

• четко сформулировать свою просьбу: «Прошу уволить меня по собственному желанию»;

• верно отсчитать срок, после которого трудовая деятельность в этой компании прекратится. В России период после подачи заявления до увольнения равен двум неделям;

• поставить личную подпись и отметить дату оформления документа.

После этого заполненное заявление можно передать в отдел кадров или лично начальнику. Также в случае необходимости документ можно отправить и по почте, от этого его юридическая сила не потеряется.

Затем в компании издается приказ, по мере необходимости работнику выдается обходной лист и в последний рабочий день в его трудовой книжке делается отметка об увольнении, ставятся даты и подписи.

Как нашему изданию в интервью рассказала адвокат Марина Светлицкая, после того, как работник решил уволиться и подал соответствующее заявление, он обязан оставшееся время находится на рабочем месте и исполнять свои обязанности. Исключениями становятся болезнь или веская причина, по которой человек отсутствовал в офисе.

Также эксперт пояснила, что существуют определенные правила, согласно которым разные категории работников должны уведомлять свое начальство о планируемом увольнении. К примеру, для работника, желающего расторгнуть трудовой договор на испытательном сроке или имеющего временный договор, минимальный срок предупреждения составляет три календарных дня, для руководителя организации он равен одному месяцу.

Помимо этого существуют и другие нюансы. Допустим, сотрудник выходит на пенсию или же поступает в вуз, или ему вовсе не платят зарплату, и поэтому у него появляется срочная необходимость в увольнении. Согласно закону, именно в таких случаях работодатель не может задержать работника на две недели, поэтому уволиться можно сразу без отработки.

Зарплата и пособия после увольнения

Чтобы понять, за какой период вы получите зарплату, взгляните на свой рабочий график — сколько дней отработали, столько денег и получите. Почти во всех российских компания зарплата и аванс выплачиваются 10 и 25 числа соответственно. И если увольнение назначено на 17 число, то 10 числа сотрудник наперед получит на руки оплату за предстоящие семь дней.

Причем эти правила применимы не только для официальной зарплаты, но и распространяются на премии и прочие поощрения от руководства. Однако существует важная деталь — работодатель вправе не выплачивать вам оставшуюся премию в том случае, если она не была отражена в договоре при устройстве на работу. Так что не забывайте об этом, чтобы во время процедуры увольнения не возникло неприятных разговоров с руководством.

Еще один довольно важный момент: после того, как вы решили уйти с работы, можно надеяться на оставшиеся выплаты только в том случае, если зарплата была легальной. Получателям серой зарплаты не повезет, ведь работодатель в любой момент может отказаться выплачивать заслуженные и заработанные потом и кровью деньги. Конечно, да, можно обратиться в налоговую, но вряд ли они вам помогут выбить получку.

С пособиями все немного иначе. На их получение вы можете рассчитывать только в том случае, если увольнение произошло не по собственному желанию, а в условиях сокращения штата или во время ликвидации компании. Чтобы посчитать полагающуюся вам сумму, нужно сложить последние 12 зарплат со всеми премиями и бонусами, затем разделить их на 12 и снова на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Получать получившуюся сумму сотрудник сможет на протяжении определенного временного периода, поскольку все зависит от причин потери работы.

К примеру, если был сокращен весь штат, а офис компании закрылся, то такая зарплата будет начисляться в течение нескольких месяцев, пока вы не найдете работу. А вот в том случае, если офис просто переместился в другой город, а вы не захотели туда переезжать, то выходное пособие будет начисляться исключительно за две недели.

Кстати, попавшим под сокращение могут все равно сделать несколько выплат даже в том случае, если они сразу нашли работу в другом месте.

Оставшиеся выходные и праздники

Если вы отработали на одном месте менее шести месяцев, то по закону при увольнении вы не сможете получить компенсацию за отпуск или положенные выходные дни. Однако как только ваш стаж перевалил за год, смело при увольнении требуйте возмещения. Правда не стоит забывать, что такие приятные бонусы распространяются на тех сотрудников, которые свои законные 28 дней в году не отгуляли.

Этот процесс во многих современных фирмах сейчас довели до автоматизма. А значит, как только отдел кадров получает ваше заявление на увольнение, они запускают проверку оставшихся праздничных и отпускных дней. Но и тут бывают нюансы. К примеру, если вы увольняетесь в январе, то это не значит, что отдел кадров выпишет вам отпускные за все 28 неиспользованных дней. Поэтому заранее стоит уточнить, когда уволиться будет более выгодно.

Однако случается и такое, что у кого-то из сотрудников накопились недели, а то и месяцы неиспользованного отпуска. В таком случае хитрые и недобросовестные работодатели начинают буквально вешать своим работника лапшу на уши, рассказывая что компенсация за отпуск показана только за последний год. Знайте, что это неправда и никаких сроков давности в этом случае не существует.

Правда бывают и обратные ситуации, когда фирмы вполне обоснованно удерживают из зарплаты сотрудников определенную сумму. Такое происходит с теми, кто не отработал год, но уже успел воспользоваться отпуском. Тогда бухгалтерия имеет право вычесть «лишние» отпускные из остатка зарплаты.

Выплаты во время поисков новой работы

Вернемся не к самой приятной ситуации — сокращению. Сотрудники потерявшие работу в результате упразднения компании могут рассчитывать не только на выходное пособие, но и на средний заработок. Эти выплаты производятся на то время, пока человек занимается поиском нового места работы. При этом стоит учитывать, что выходное пособие вычитается из этих денег.

Выплаты длятся на протяжении двух месяцев. Чтобы узнать об этом поподробнее, стоит обратиться к Трудовому кодексу РФ.

Давление руководства

Конфликтные ситуации на работе — явление довольно частое. Иногда все споры решаются довольно мирно и спокойно, а порой руководители решаются на отчаянный шаг и принуждают сотрудников самостоятельно писать заявление, которое они составляют якобы по собственному желанию. Эти действия незаконны, и из-за них компания может очень сильно пострадать.

Тут вы можете обратиться с жалобой в Трудовую инспекцию или даже в прокуратуру. Они организуют надлежащую проверку, однако доказать, что руководство действительно оказывало сильное давление и принуждало работника покинуть свое место, придется самому сотруднику. Тут в ход уже идут все эффективные средства. Можно записать разговор с начальником на диктофон, привлечь свидетелей или предложить просмотреть запись с камер видеонаблюдения.

Так что не стоит бояться уходить с насиженного и надоевшего места работы, поскольку это не тюрьма и вы вправе двигаться дальше, зарабатывать больше и находиться в более комфортных условиях. Главное знать закон, не давать себя в обиду и самим не нарушать установленные правила.