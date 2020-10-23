Пол Голдинг: Донбасс и Крым с русским населением должны быть частью России

Москва, 22 октября. Донбасс и Крым населены русскими и должны быть частью России, политики обязаны уважать выбор людей. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН заявил британский политик, лидер партии «Британия прежде всего» Пол Голдинг.

Политик не постеснялся озвучить свое мнение по поводу Крыма и Донбасса, которое принципиально отличается от официальной политики Лондона. Он подчеркнул, что Крым вернулся в Россию по итогам референдума, и добавил, что не понимает, почему «Украина держит регион, который не хочет быть в составе этой страны». По мнению Голдинга, «регионы вроде Донбасса и Крыма, с русским населением, должны быть частью России».

При этом он добавил, что не выступает против Украины, но считает, что настоящие враги Киева находятся на Западе.

«Я не имею ввиду людей, я имею ввиду правительства и коррупционных политиков. Они так стараются, чтобы Россия и Украина стали врагами», — подчеркнул политик.

Полный текст интервью Пола Голдинга вскоре будет опубликован на страницах ФАН.

Интервью Голдинг ранее анонсировал в своем Telegram-канале, назвав ФАН эквивалентом BBC, но работающим «без предвзятости и фейковых новостей».