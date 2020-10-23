Исинбаева призвала россиян подключиться к благотворительной акции

Волгоград, 22 октября. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева предложила соотечественникам поучаствовать в благотворительной акции: деньги от покупки одежды ее бренда пойдут на строительство новых спортивных площадок.

Спортсменка запустила собственный мерч: Исинбаева выпускает авторские худи. На своей странице в Instagram олимпийская чемпионка сообщила, что средства от продажи одежды пойдут на благотворительность — строительство новых спортивных площадок.

Исинбаева призывает присоединяться к акции, чтобы у детей и молодежи страны было больше возможности заниматься спортом.

"Вам выбирать, как тратить деньги. Класть их в карман владельцам брендов или потратить с умом. Я за умные покупки", — написала Исинбаева.

При этом спортсменка уточнила, что все построенные спортивные площадки будут бесплатными.

В комментариях пользователь sidorenkoyura попыталась упрекнуть спортсменку, что нужно помогать людям, а не тревожится "второстепенными вопросами".

В ответ Исинбаева подчеркнула, что "здоровье детей и их физическое развитие — это не второстепенный вопрос".

"Это как раз то, чем я занимаюсь и стараюсь в это вовлечь каждого человека! Не стоит ждать милостыни, нужно брать и делать", — парировала спортсменка.