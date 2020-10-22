День 26-й: Алиев предложил для Карабаха культурную автономию

22 октября ситуация вокруг нагорнокарабахского конфликта характеризовалась закреплением Азербайджана на юге и постепенным продвижением небольших штурмовых групп вглубь горных территорий. На этом фоне азербайджанский лидер Ильхам Алиев фактически предложил армянам автономию Карабаха в составе Азербайджана, а президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость компромисса, отметив, что позиции Анкары и Москвы в данном вопросе не совпадают.

Оперативная обстановка

Ситуация в Карабахе идет по логическому продолжению предыдущих трех-четырех дней: Азербайджан укрепляется на занятых южных территориях и осторожно продвигается в направлении Лачина.

Судя по неофициальным видео, бои ведутся уже в районе села Гюлебрид, откуда до Лачина около 20 км по прямой и 34 — по дороге. Виден и замысел — не просто пробиться к «Лачинскому коридору», но сделать это с нескольких сторон для наиболее плотного огневого контроля дороги, ведущей из Армении.

Кроме того, исходя из географии занятых новых населенных пунктов, которых по заявлению Ильхама Алиева за сутки набралось 21, ведется зачистка местности в районе Гадрута и Физули, отдельные группы продвигаются на северо-запад от Джебраила. Также полностью зачищена граница с Ираном, о чем сигнализирует официальное видео МО Азербайджана из поселка Агбенд.

Взят Агбенд, Гюлебирд и Бала Солтанлы. Азербайджан наступает на Лачински... https://t.co/fhUVPrigSK через @YouTube — ОптимистичнийРеаліст (@Ca_Rpe_Die_M) October 22, 2020

Замысел ответных действий со стороны Армении и Нагорного Карабаха состоит, по всей видимости, в огневом поражении важных объектов в глубине Азербайджана. С утра Баку обвинил Армению в применении баллистических ракет. Так в 7.00 выпущено три ракеты в направлении Сиязанского района, около 9.00 — две ракеты в направлении Габалинского и одна — в направлении Кюрдамирского районов.

По заявлению азербайджанской стороны, целью армянских военных было мирное население и гражданская инфраструктура. Однако, по случайному совпадению, в этих же районах расположены и ключевые аэродромы, откуда Азербайджан как применяет штурмовую авиацию, так и запускает турецкие «Байрактары».

Также генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что целью одной из ракет был водопровод Огуз-Габала-Баку, который поставляет питьевую воду на Апшеронский полуостров и имеет особое стратегическое значение.

Международная обстановка

На политико-дипломатическом фронте стоит отметь яркие выступления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Российский президент в ходе речи на форуме «Валдайского клуба» постарался подоходчивее объяснить равноудаленную политику Москвы в нагорнокарабахском конфликте. Он отметил, что поиск компромисса ведется непрерывно, а переговоры по телефону с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым могут проводиться и по нескольку раз в день.

Особо подсвечена роль Турции — Путин прямо заявил, что позиции Москвы и Анкары по Карабаху не совпадают. Показателен тезис «если переговоры по Карабаху не дали результата за 30 лет — не значит, что надо стрелять» — прямая пика президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который высказывался об эффективности «Минской тройки».

В свою очередь, президент Азербайджана продолжил рассуждать о планах не столько урегулирования, сколько постурегулирования конфликта. Алиев не исключил свой встречи с Пашиняном в Москве, однако пока такого предложения не получал и отметил, что перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень призрачны.

Также он сказал, что не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Карабаха, но не исключил культурную автономию армян в Карабахе, пообещав обеспечить права и безопасность проживающих на территории региона. Это будет несложно, так как большая часть населения НКР уже эвакуирована на территорию Армении.

Все районы Азербайджана должны быть освобождены, абсолютно все — Алиев



Права и безопасность проживающих в Карабахе армян будут полностью соблюдены.



Алиев заявил, что не исключает культурную автономию армян в Карабахе — 10 апреля (@buch10_04) October 22, 2020

При этом Баку не отвергает введения наблюдателей и миротворцев в Карабах, но выдвинет свои условия. Ведущей роли в данной вопросе Алиев ожидает от Минской группы. С предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе. Прозвучала и дежурная фраза о необходимости привлечь Турцию к переговорам.

В этом контексте чуть шире раскрывает геополитическую ситуацию заявление Алиева о скором — в течение нескольких недель — открытии Трансадриатического газопровода.

Открытие Трансадриатического газопровода (TAP) - дело нескольких недель. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) October 22, 2020

Это означает, что для его наполнения Азербайджану необходимо обеспечить бесперебойную работу своего участка газопровода, неподалеку от которого уже падали армянские снаряды. И с точки зрения бизнеса, обеспечивающего государственный бюджет, необходимость реального режима прекращения огня становится все ближе.

В Брюсселе также понимают проблематику конфликта и призвали Турцию, как члена НАТО, обеспечить соблюдение перемирия.

Турция должна сделать все для примирения Еревана и Баку в Карабахе – НАТО https://t.co/wTLoDcU2m7 pic.twitter.com/J9yp3A1yzJ — Replyua.net (@replyua) October 22, 2020

Если Эрдогану удастся официально продвинуть тезис «Турция — миротворец» и включиться в официальный переговорный процесс, это будет своеобразная дипломатическая победа, которая позволит существенно улучшить имидж Турции на международной арене и повысить репутацию «регионального газового хаба», которым стремится быть Анкара.

Таким образом, очередной день боевых действий продемонстрировал позиции трех из четырех основных участников конфликта: для России важна равноудаленность и компромисс, для Азербайджана — полный контроль и только затем автономия, для Турции — стать «миротворцем» и повысить свою репутацию важного геополитического игрока. Какую роль для себя видит Армения, похоже не знают еще и в самом Ереване, оттого конфликт и затягивается.

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