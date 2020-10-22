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День 26-й: Алиев предложил для Карабаха культурную автономию

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День 26-й: Алиев предложил для Карабаха культурную автономию

22 октября ситуация вокруг нагорнокарабахского конфликта характеризовалась закреплением Азербайджана на юге и постепенным продвижением небольших штурмовых групп вглубь горных территорий. На этом фоне азербайджанский лидер Ильхам Алиев фактически предложил армянам автономию Карабаха в составе Азербайджана, а президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость компромисса, отметив, что позиции Анкары и Москвы в данном вопросе не совпадают.

Оперативная обстановка

Ситуация в Карабахе идет по логическому продолжению предыдущих трех-четырех дней: Азербайджан укрепляется на занятых южных территориях и осторожно продвигается в направлении Лачина.

Судя по неофициальным видео, бои ведутся уже в районе села Гюлебрид, откуда до Лачина около 20 км по прямой и 34 — по дороге. Виден и замысел — не просто пробиться к «Лачинскому коридору», но сделать это с нескольких сторон для наиболее плотного огневого контроля дороги, ведущей из Армении.

День 26-й: Алиев предложил для Карабаха культурную автономию

Кроме того, исходя из географии занятых новых населенных пунктов, которых по заявлению Ильхама Алиева за сутки набралось 21, ведется зачистка местности в районе Гадрута и Физули, отдельные группы продвигаются на северо-запад от Джебраила. Также полностью зачищена граница с Ираном, о чем сигнализирует официальное видео МО Азербайджана из поселка Агбенд.

Замысел ответных действий со стороны Армении и Нагорного Карабаха состоит, по всей видимости, в огневом поражении важных объектов в глубине Азербайджана. С утра Баку обвинил Армению в применении баллистических ракет. Так в 7.00 выпущено три ракеты в направлении Сиязанского района, около 9.00 — две ракеты в направлении Габалинского и одна — в направлении Кюрдамирского районов.

По заявлению азербайджанской стороны, целью армянских военных было мирное население и гражданская инфраструктура. Однако, по случайному совпадению, в этих же районах расположены и ключевые аэродромы, откуда Азербайджан как применяет штурмовую авиацию, так и запускает турецкие «Байрактары».

Также генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что целью одной из ракет был водопровод Огуз-Габала-Баку, который поставляет питьевую воду на Апшеронский полуостров и имеет особое стратегическое значение.

Международная обстановка

На политико-дипломатическом фронте стоит отметь яркие выступления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Российский президент в ходе речи на форуме «Валдайского клуба» постарался подоходчивее объяснить равноудаленную политику Москвы в нагорнокарабахском конфликте. Он отметил, что поиск компромисса ведется непрерывно, а переговоры по телефону с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым могут проводиться и по нескольку раз в день.

Особо подсвечена роль Турции — Путин прямо заявил, что позиции Москвы и Анкары по Карабаху не совпадают. Показателен тезис «если переговоры  по Карабаху не дали результата за 30 лет — не значит, что надо стрелять» — прямая пика президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который высказывался об эффективности «Минской тройки».

В свою очередь, президент Азербайджана продолжил рассуждать о планах не столько урегулирования, сколько постурегулирования конфликта. Алиев не исключил свой встречи с Пашиняном в Москве, однако пока такого предложения не получал и отметил, что перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень призрачны. 

Также он сказал, что не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Карабаха, но не исключил культурную автономию армян в Карабахе, пообещав обеспечить права и безопасность проживающих на территории региона. Это будет несложно, так как большая часть населения НКР уже эвакуирована на территорию Армении.

При этом Баку не отвергает введения наблюдателей и миротворцев в Карабах, но выдвинет свои условия. Ведущей роли в данной вопросе Алиев ожидает от Минской группы. С предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе. Прозвучала и дежурная фраза о необходимости привлечь Турцию к переговорам.

В этом контексте чуть шире раскрывает геополитическую ситуацию заявление Алиева о скором — в течение нескольких недель — открытии Трансадриатического газопровода. 

Это означает, что для его наполнения Азербайджану необходимо обеспечить бесперебойную работу своего участка газопровода, неподалеку от которого уже падали армянские снаряды. И с точки зрения бизнеса, обеспечивающего государственный бюджет, необходимость реального режима прекращения огня становится все ближе.

В Брюсселе также понимают проблематику конфликта и призвали Турцию, как члена НАТО, обеспечить соблюдение перемирия.

Если Эрдогану удастся официально продвинуть тезис «Турция — миротворец» и включиться в официальный переговорный процесс, это будет своеобразная дипломатическая победа, которая позволит существенно улучшить имидж Турции на международной арене и повысить репутацию «регионального газового хаба», которым стремится быть Анкара.

Таким образом, очередной день боевых действий продемонстрировал позиции трех из четырех основных участников конфликта: для России важна равноудаленность и компромисс, для Азербайджана — полный контроль и только затем автономия, для Турции — стать «миротворцем» и повысить свою репутацию важного геополитического игрока. Какую роль для себя видит Армения, похоже не знают еще и в самом Ереване, оттого конфликт и затягивается.

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