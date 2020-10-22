Подольская и Пресняков стали родителями

Москва, 22 октября. Певица Наталья Подольская и ее супруг Владимир Пресняков во второй раз стали родителями.

О счастливом событии в жизни семьи Подольская сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав трогательную фотографию с новорожденным и счастливым отцом.

"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", — подписала она снимок.

Точно такой же снимок опубликовал на своей странице в соцсети и Пресняков.

"Ваня, здравствуй!" — написал артист.

Поклонники и коллеги поздравляют звездную пару с прибавлением в семье. В комментариях к посту отметились Игорь Николаев, актриса Ольга Медынич, Александр Панайотов, Максим Виторган, Михаил Галустян, Игорь Крутой, Алсу, Елена Ваенга, Денис Клявер и многие другие.

Подольская и Пресняков сыграли свадьбу десять лет назад. В 2015 году у пары родился сын Артемий. Для певицы это был первый ребенок. Пресняков тогда стал папой во второй раз: старший сын Никита родился в браке с Кристиной Орбакайте .

Отметим, на прошлой неделе Владимир Пресняков — старший сообщил блогеру Вадиму Манукяну, что ожидает появление на свет внука только в ноябре. Он добавил, что гордится тем, что его сын "такой любящий, неконфликтный и интеллигентный", и никогда сам не устраивает скандалов.