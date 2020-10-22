Ученые выяснили, можно ли спрогнозировать математические способности у детей

Москва, 22 октября. Немецкие нейробиологи проанализировали связь между вариациями определенных генов, объемом коры головного мозга и математическими способностями детей.

Как сообщает научный журнал PLOS Biology, ранее ученые уже доказали, что математические способности передаются по наследству, они связаны с несколькими генами, экспрессирующими белки в мозге. Однако до конца не было ясно, как эти гены влияют на развитие мозга.

Ученые провели исследование объема коры головного мозга у детей 3-6 лет, чтобы спрогнозировать их способности к математике в младших классах (7-9 лет). В исследовании принимали участие 178 дошкольников, у которых не было математической подготовки. Спустя несколько лет ученые сравнили первоначальные данные с результатами тестов по математике, когда этим детям было уже 7-9 лет.

Ученые анализировали работу головного мозга при помощи МРТ и использовали методы генотипирования.

Ученые пришли к выводу, что математические способности "можно предсказать из ранних индивидуальных различий в объеме правой теменной коры, которая связана с геном роста коры ROBO1".

"Эти результаты предполагают, что генетическая изменчивость может формировать математические способности, формируя раннее развитие базовой системы обработки количественных данных мозга", — пишут ученые.

Таким образом, ученые утверждают, что, изучив генетические вариации ROBO1 и объем правой теменной коры у дошкольников, можно уверенно прогнозировать их математические способности в более старшем возрасте.