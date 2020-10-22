Без предвзятости и фейков: Пол Голдинг дал эксклюзивное интервью ФАН после поездки в Россию

Москва, 22 октября. Британский политик, лидер партии «Британия прежде всего» Пол Голдинг анонсировал в своем Telegram-канале эксклюзивное интервью ФАН.

«Сегодня вечером я дал интервью Федеральному агентству новостей, российскому эквиваленту BBC (без предвзятости и фейковых новостей)», — сообщил политик.

После публикации материала, Голдинг пообещал выложить его «на всеобщее обозрение».

В беседе с ФАН политик рассказал подробности прошлогоднего инцидента, когда ему предъявили обвинения в соответствии с Законом о терроризме после поездки в Россию. По словам Голдинга, тогда «элитная антитеррористическая группа» допрашивала его в течение 21-го часа.

Политик рассказал также об антироссийских настроениях в Великобритании, когда власти пытаются обвинить Москву в любых своих неудачах.

Голдинг — британский ультраправый политик. Ранее был членом британской Национальной партии (BNP). В декабре 2016 года его приговорили к восьми неделям тюремного заключения за нарушение судебного приказа, запрещающего ему входить в мечети.