Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Скобцевой

Москва, 22 октября. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин в своей телеграмме выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Ирины Скобцевой на 94-м году жизни.

Он подчеркнул, что она была одной из самых обаятельных звезд на отечественных экранах.

Мишустин отметил, что артистка была любима миллионами соотечественников. Она была известной не только в СССР и потом в России. Ее талант получил мировое признание. Скобцева отлично демонстрировала свое актерское мастерство в различных лентах. По мнению главы правительства, актриса подарила зрителям массу неповторимых и любимых образов, которые навсегда останутся в сердцах аудитории.

«Ирины Константиновны больше нет с нами, но остались фильмы с ее участием, которые еще очень долго будут смотреть», — сказано в правительственной телеграмме.

Отметим, что артистка сыграла более 100 ролей, она блистала в следующих картинах: «Отелло», «Сережа», «Война и мир» и «Они сражались за Родину».