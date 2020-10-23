Крупный бизнес России ставит на студентов колледжей

В Министерстве просвещения сформирован Партнерский совет, куда вошли представители высокотехнологичных компаний — будущих работодателей учащихся профобразования. Уже в ноябре состоится первое заседание нового совета. Об этом ФАН заявил первый замглавы министерства Дмитрий Глушко.

Министр просвещения Сергей Кравцов, анонсируя летом создание нового органа на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина, рассказал, что вовлечение в образовательные процессы ведущих предприятий страны позволит повысить качество среднего профессионального образования, а главное — максимально приблизить его к запросам региональных рынков труда.

Профобразование стало интереснее вузов

В Партнерский совет, по информации ФАН, вошли Центральный банк РФ, Объединенная судостроительная корпорация, Челябинский трубопрокатный завод, "Норильский никель" и другие крупные работодатели. Возглавил совет Сергей Кравцов, сопредседателем стал глава совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров.

"Партнерский совет позволит расширить перечень предприятий, с которыми образовательные организации смогут работать напрямую для формирования новых программ обучения под запрос работодателей. Одной из задач совета является определение кадрового прогноза для более корректного планирования бюджетных мест в колледжах Российской Федерации в целях обеспечения трудоустройства выпускников. Опыт наших партнеров позволит реализовать опережающую профессиональную подготовку для формирования экономики будущего РФ", — заявил корреспонденту ФАН Дмитрий Глушко.

В Минпросвете рассказали, что члены совета смогут вносить предложения для изменения образовательных стандартов по конкретным профессиям.

"У нас порядка 600 специальностей. На каждую есть федеральный образовательный стандарт, задающий планку, которой должно соответствовать каждое учебное заведение", — пояснил Глушко.

Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвета Виктор Неумывакин подчеркнул, что среди учащихся растет интерес к системе профобразования (СПО). Если в 2017–2018 годах цифра поступающих колебалась в районе 900 тыс. человек, то в этом году в учебные заведения СПО поступили уже 1,2 млн юношей и девушек.

"Мы анализируем, какие профессии и специальности наиболее востребованы. Конечно, это информационные технологии, работа с большими данными, специальности в сфере здравоохранения: стоматология, сестринское дело, сфера транспорта и логистики, поварское дело и строительство", — уточнил Неумывакин.

В 2020 году система среднего профессионального образования дала больше выпускников, чем система высшего образования: на рынок труда вышло 738 тыс. человек, добавил директор департамента.

"Несмотря на то, что нынешний год — особенный: есть специфика на рынке труда, — практически все выпускники смогли найти работу, — отметил собеседник ФАН. — Мы очень внимательно следили за тем, как ребята будут устраиваться. И могу сказать, что абсолютно нет никакой сложности в трудоустройстве".

Новый экзамен поможет в трудоустройстве

Виктор Неумывакин также рассказал, что до недавнего времени выпускники должны были сдавать выпускную квалификационную работу или госэкзамен. Сейчас появился новый инструмент — демонстрационный экзамен. Это практический экзамен, в ходе которого выпускник демонстрирует те навыки, которые приобрел за время учебы.

"В этом году демонстрационный экзамен сдали 35 тысяч человек: вместе с дипломом они получили Skills Passport, показывающий, как был сдан демонстрационный экзамен. Наша задача — транслировать эту практику на все профессии и специальности", — подчеркнул он.

До 2024 года демонстрационный экзамен должны будут сдавать практически все выпускники СПО по всем укрупненным группам профессий. Демонстрационный экзамен также поможет будущим работодателям оценить квалификацию выпускников.

При этом главным показателем среднего профессионального образования является качество полученных навыков, которое невозможно достичь без обучения на современном оборудовании.

"Специфика обучения такова, что без оборудования такое образование не имеет никакого практического значения", — заявил Неумывакин.

Минпросвет предпринимает беспрецедентные меры поддержки учебных заведений СПО. Ежегодно около 4,5 млрд рублей выделяются из федерального бюджета на закупку оборудования и обновление мастерских. В 2018 году в 65 субъектах РФ было создано 800 мастерских, а в 2020 году — еще 774 мастерских в 70 регионах. В 2021 году эта работа продолжится. Сами субъекты федерации также многое делают в этом направлении.

"База колледжей абсолютно не уступает современным предприятиям: есть возможность обучаться на оборудовании, на котором придется в ближайшем будущем работать. Однако это не все. Мы продолжаем повышать качество самих преподавателей, которые работают в колледжах. Ежегодно по 5 тысяч человек проходят подготовку по мировым стандартам", — рассказал Неумывакин.

В этом году отмечается 80-летие среднего профессионального образования в России. В 1940 году указом Президиума Верховного Совета СССР была создана государственная система трудовых резервов, в которую включили 1500 школ и училищ, готовивших учащихся по профессиям и специальностям. Сейчас в России 3,5 тысячи образовательных учреждений, реализующих программы СПО.

Многие ученые, космонавты, знаменитые соотечественники в свое время были выпускниками системы образования СПО. Юрий Гагарин, Андрей Туполев и Сергей Королев и многие другие: все они в свое время закончили профтехучилища.