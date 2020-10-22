Названы самые удачные экранизации по мнению россиян

Москва, 22 октября. Стало известно, какие экранизации литературных произведений больше всего понравились россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса "ЛитРес".

Как оказалось, самой удачной экранизацией россияне считают "Гарри Поттера" по книгам Джоан Роулинг. Также в тройку лидеров вошли кинотрилогия "Властелин колец" по роману-эпопее английского писателя Джона Р. Р. Толкина и «Зеленая миля» по произведению Стивена Кинга.

Такие результаты показал совместный опрос сервиса "ЛитРес" с платформой Okko. В рейтинг удачных экранизаций также вошли сериал 1995 года по книге Джейн Остин "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом в роли мистера Дарси. Не остался без внимания и сериал "Унесенные ветром" по одноименному роману Маргарет Митчелл. Среди лидеров также экранизации книг Сьюзен Коллинз "Голодные игры" и Стивена Кинга "Побег из Шоушенка".

Также опрошенные киноманы отметили фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука, снятый по легендарному произведению Льва Толстого. Посчитали удачной и экранизацию романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр". Сагу "Сумерки" Стефани Майер также не осталась без внимания. Знаменитый фильм "Бойцовский клуб" по книге Чака Паланика, который изначально даже не хотели выпускать в прокат, тоже оказался в списке удачных экранизаций.