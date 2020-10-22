Соловьев предупредил украинцев об «отправке их на бойню»

Москва, 22 октября. Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил, зачем Запад «пичкает» Украину оружием и боеприпасами. По словам журналиста, «партнеры» просто готовят Киев к будущей войне против России, пишет «ПолитНавигатор».

Соловьев считает, что большинство украинских граждан и политиков не понимают, к чему их готовят.

«Вы не понимаете, что вас четко и осознанно пичкают вооружением, вас направляют на бойню», — заметил журналист.

По его мнению, Украину используют в своих интересах страны, имеющие одну единственную цель — сдержать Россию. При этом им совершенно не жалко украинских граждан.

Журналист также отметил, что в случае начала боевых действий воевать будут не украинцы, а будут воевать «ими», используя, как расходный материал. При этом руководители восточноевропейской страны рассчитывают на то, что им построят «прекрасное новое государство». Хотя есть вероятность, что политики осознают все происходящее вокруг них, и намереваются вовремя сбежать.

Соловьев достаточно часто вспоминает об Украине в эфире своих шоу. Ранее журналист отреагировал на идею «возвращения» Крыма через «большую Украину».