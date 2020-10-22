Пекин, 22 октября. Китайское издание Sohu прокомментировало "трюк Москвы", который заключается в проведении неподалеку от Японии учений ВМФ РФ. По мнению автора статьи, с помощью военных маневров российское руководство "убило двух зайцев".

Как пишет издание, недавно представитель внешнеполитического ведомства Майк Помпео посетил Японию, встретившись с новым премьер-министром этого государства. Обе стороны подтвердили, что стремятся к укреплению сотрудничества.

После этого Токио решил провести военные учения, отработав также высадку десанта на побережье. Если учесть неразрешенный территориальный спор между Россией и Японией, то можно прийти к выводу, что после встречи с американским чиновником представители страны восходящего солнца решили "поиграть мускулами" перед соседом.

Однако Москва немедленно отреагировала на действия Токио, проведя учения в том же регионе. Российские боевые корабли отработали противодействие вражеским подводным лодкам и провели запуски крылатых ракет.

"С одной стороны, Россия направила предупреждение Японии о последствиях попытки силового захвата островов. С другой, учения в Японском море стали сигналом для США", — объяснили китайские журналисты.

Российский флот твердо обозначил позицию Москвы по Курилам, при этом дав понять США, что организация провокаций совершенно бесполезна. По мнению представителей Sohu, РФ разрушила совместный план США и Японии.

Китайские журналисты обращают внимание и на экономическое противодействие конкурентам. Эксперты Sohu заявили, что РФ уводит у США миллиардные контракты с Китаем.