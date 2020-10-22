Путин на «Валдае-2020» объявил Западу о единственном страхе России

Президент России Владимир Путин 22 октября в режиме видеоконференции выступил на XVII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его речь длилась всего 35 минут, однако еще более двух часов заняли ответы российского лидера на вопросы участников мероприятия.

Если по итогам услышанного попытаться обозначить основные смысловые узлы путинского выступления в их взаимосвязи, то общая дорожная карта выглядит примерно следующим образом.

Прежде всего, коронавирусная пандемия, которая затронула весь мир и жизнь каждого человека в частности, наглядно продемонстрировала необходимость более эффективного взаимодействия всех государств планеты и трансформации универсального каркаса международных отношений. С ней связан не только целый комплекс угроз для человечества, но и пакет новых возможностей, в том числе — для решения эколого-климатических, социально-экономических и военно-политических проблем современности. Россия открыта к сотрудничеству во всех этих и во многих других сферах со всеми заинтересованными странами.

Однако в современном мире есть силы, которые ведут «игру без правил» и конкурентную борьбу на грани «гибридной войны». Поэтому в целом, хотя кое-что необходимое уж делается, но далеко не все из того, что можно и нужно сделать. Упомянутыми силами продолжается политика конфронтации, односторонних ограничений, санкций, вмешательства во внутренние дела других государств, провоцирования конфликтов между ними, отказа от своих обязательств на международной арене.

Весьма показательным был, применительно к этим оценкам, вопрос немецкого участника Валдайского клуба Ханса-Йоахима Шпангера: согласен ли президент РФ с тем, что «отравление» Алексея Навального станет поворотной точкой в германо-российских отношениях? На что Путин дал понять, что поворотными точками в германо-российских отношениях можно считать Победу 1945 года и восстановление единства немецкого государства, а не текущие флуктуации политических и экономических интересов.

Кроме того, чуть ранее Путин упомянул, что за прошедшие с окончания Второй мировой войны три четверти века многое изменилось, и современная Германия «стремится войти в число супердержав современности». Весьма показательно, что в данной связи не была упомянута Индия, третья экономика современного мира, зато подчеркнуты особые отношения России с КНР — вплоть до создания военного союза, в чем сейчас нет необходимости, но такой возможности нельзя исключать.

Путин специально подчеркнул, что в современных условиях эффективно действовать может только дееспособное государство, а другие формы социальной организации человечества возможны только в отдаленном будущем. Поэтому Россия сделала ставку на укрепление государства и прежде всего — на повышение уровня доверия к нему со стороны граждан, на создание гражданского общества. Поэтому никому не стоит рассчитывать на то, что наша страна остановится в своем движении по этому пути: нынешний потенциал Российского государства объективно позволяет ему ничего не бояться, кроме возможности простудиться на похоронах своих недоброжелателей.

Россия, отметил Путин, эффективно участвует во многих форматах международного сотрудничества: ООН и ее «дочерние» структуры, ШОС, БРИКС, Астанинская группа, ОПЕК+ и так далее. Но без отказа от сверхпотребления (это камень в огород стран коллективного Запада, прежде всего США, потребляющих намного больше, чем они производят), без совместной «уборки» нашей планеты проблемы будут только нарастать, и само появление COVID-19 может быть ответом природы на неправильное поведение современного человечества. Первым, но далеко не последним и не самым жестким.

Специально была отмечена тема цифрового пространства, которое российский лидер назвал бесконечным и сравнил его потенциал с потенциалом ядерного оружия. Последнее, несмотря на все противоречия между государствами в послевоенный период, стало универсальным средством сдерживания новых глобальных конфликтов и создания системы международных договоров, гарантирующих человечество от самоуничтожения. Такую же роль, по мысли Путина, может сыграть и современный комплекс цифровых технологий.

В целом президент России считает, что современный мир должен консолидироваться и начать бороться с реальными, а не выдуманными проблемами. Наша страна готова к этому сама и призывает к этому все остальные государства. Если же позитивного ответа на эти призывы вновь не последует, то Москвой будут приняты соответствующие решения, гарантирующие Российскую Федерацию от внешних и наведенных внутренних угроз.