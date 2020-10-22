Ведущие политологи страны поделились секретом профессионального успеха 



Профессия политолога — одна из самых неоднозначных в наше время. Чаще всего мы «сталкиваемся» с политологами в медийном поле, где они комментируют тот или иной аспект политической жизни — как внутри нашей страны, так и во всем остальном мире. Но чем эти люди занимаются вне телестудий и страниц изданий, которые берут у них интервью? В чем суть их профессии и почему мы считаем их экспертами по самым важным вопросам? В чем именно истоки этой экспертности?

Не будем также забывать, что лучшие университеты страны, такие как СПбГУ, МГУ и МГИМО посчитали нужным создать у себя целые политологические факультеты, которые занимаются подготовкой специалистов в этой науке. Вместе с тем лишь немногие из признанных политических экспертов обладают дипломом политолога, подтверждающим их знания — так нужен ли он вообще?

В этих и многих других вопросах, связанных с профессией политолога, ФАН попытался разобраться, опросив специалистов, чья экспертность не вызывает сомнения.

Ученый

Ректор ЛГУ имени Пушкина, профессор, кандидат политических и доктор экономических наук Станислав Еремеев — не только один из ведущих политических экспертов нашей страны, но и бывший руководитель образовательного учреждения, в котором производство политологических кадров было поставлено на поток: в период с 2009 по 2016 год он возглавлял факультет политологии СПбГУ.

— Станислав Германович, что, на ваш взгляд, значит быть политологом? Какими знаниями и способностями должен обладать человек, претендующий на право так называться?

— Политология — это область человеческого знания, изучающая политические процессы, происходящие в обществе, — отметил профессор. — Политическая наука сложилась не сегодня и не вчера — корни ее берут начало еще с работ Аристотеля. Она изучает поведение человека как индивидуума и как части общества.

Политолог-профессионал должен понимать, какими методами он может пользоваться при анализе того или иного процесса, происходящего в обществе, адекватно применить их — и на основе этого прогнозировать возможные варианты развития событий, составляя рекомендации по решению тех или иных вопросов.

Люди очень часто путают политологов с политтехнологами — должен заметить, что это две совершенно разные профессии. Представители первой — это, в первую очередь, ученые, специалисты, которые опираются на систему знаний об обществе и человеке и вырабатывают соответствующие подходы. Политическая наука имеет множество ответвлений внутри себя — и у каждого из них есть своя методика. Так что сегодня, на мой взгляд, мало просто называться политологом — надо этому соответствовать.

— Где вообще работают политологами в России? Сколько за это платят? Возможно, вы, будучи деканом факультета политологии СПбГУ, получали обратную связь от бывших студентов и знаете, смогли ли они устроиться по профессии.

— Начнем с того, что политолог сегодня — это достаточно востребованная специальность. Об этом я сужу как сопредседатель Российского общества политологов, часто общающийся со своими коллегами. Думаю, тут следует выделить несколько сфер применения знаний, и первой из них стоит назвать преподавание, что на практике означает работу в высших учебных заведениях.

Второй аспект использования человека в этой профессии — практическая политология. Как правило, это работа в органах государственного и муниципального управления, где политолог задействован как чиновник, который готовит те или иные материалы по анализу текущей политической ситуации в регионе, стране или мире.

Третье направление — то, что называется избирательной системой. Это целая вертикаль, берущая начало в Центральной избирательной комиссии и заканчивающаяся в областных и окружных избиркомах. Специалисты в электоральных процессах там очень нужны. Также многие ребята-политологи находят свое применение в реальных секторах экономики, работая в отделах крупных бизнес-корпораций, которые разрабатывают свою стратегию, опираясь в том числе и на аналитику, в области которой выпускники политологических факультетов довольно сильны.

Что же касается вопроса оплаты труда, то в России он относится к категории интимных. Опять-таки, здесь все зависит от выбранной сферы: в академической среде оплата зависит от научных званий и степеней, в корпоративной — от политики компании-нанимателя, а на госслужбе — от должности и классного чина.

Резюмируя, отмечу, что для меня политолог — это, в первую очередь, грамотный специалист, понимающий механизмы развития общества и поведения всех акторов этой жизни: и людей, и систем политических институтов.

Профессионал

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников — один из известнейших политологов и политтехнологов страны. Его «индекс цитируемости» больше, чем у кого либо среди его коллег в Северо-Западном федеральном округе. Кроме того, Солонников консультирует ведущих политиков страны, и на его счету множество успешно проведенных избирательных кампаний.

— Дмитрий Владимирович, в чем суть профессии политолога? Требует ли она специального образования?

— Нет никаких сомнений в том, что хороший политолог должен быть очень глубоко образован: необходимо досконально знать историю, психологию, основы государственного управления и еще целый ряд других вещей. Политологом делает, прежде всего, способность слушать чужое мнение, ориентироваться в большом потоке постоянно меняющейся информации и умение грамотно отстаивать свою собственную точку зрения — потому что, само собой, простой пересказ чьих-то мыслей, пусть даже и хороших, экспертом человека не сделает.

Сейчас актуально иметь профильное образование политолога — но в те годы, когда учился в вузе я, такого еще не было. Впрочем, профессионалом в этой специальности можно стать, изучая и другие дисциплины, вроде тех, что я уже перечислил.

— Что именно позволяет вам чувствовать себя экспертом в области политики? И почему вы считаете, что ваше мнение в этих вопросах экспертно и заслуживает внимания широкой публики?

— Лично я так не считаю — так думают те, кто задает мне вопросы о политических процессах. Я же всего лишь высказываю свое мнение, основанное на моих знаниях и источниках информации. Вообще следует заметить, что человек сам себя считать в чем-то экспертом не может и не должен — таковым его должны считать другие.

— Где актуален труд политолога? И как много можно заработать в этой профессии?

— Да много где! Часто политологи работают консультантами в коммерческих компаниях, организуют избирательные кампании, сотрудничают со средствами массовой информации, а также находят свою судьбу в органах государственной и муниципальной власти.

Оплата труда здесь строится примерно по тому же принципу, что и в других отраслях: профессионалы стоят дорого, любители — дешево. Скажем, уникальный токарь или слесарь будут получать за свою работу десятки тысяч рублей, в то время как выпускник техникума не получит и половины от этих денег. Точно также все устроено и среди политологов.

— Как правильно начать карьеру человеку, изучающему политические науки или просто мечтающему начать карьеру в этой сфере?

— Есть много вариантов. Например, можно начать общаться с политическими партиями. Если мы говорим о студентах, то логичным шагом будет решение самостоятельно принять участие в избирательных кампаниях и даже выдвинуться в качестве кандидатов на местных выборах — для начала это будет очень полезно. Специалисты поопытнее могут предложить свои услуги органам государственного и муниципального управления.

Писать экспертные статьи на первом этапе не очень актуально — скорее всего, они будут иметь репортажный характер, что крайне далеко от серьезной политологической аналитики. Ею стоит заниматься тем, кто имеет уже довольно серьезный опыт в профессии. Следует начать с практики — и уже только потом выходить в публичную сферу.

— Какие книги вы читаете, чтобы поддерживать надлежащий уровень экспертности?

— Разные. Советую почитать Збигнева Бжезинского, Александра Конфисахора, Наталью Еремину — очень разноплановые и любопытные авторы, чьи труды значительно расширят ваши познавательные горизонты в области политики.