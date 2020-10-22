Хазин назвал мошенничеством «заморозку» накопительных пенсий россиян

Либеральные реформы российской пенсионной системы — это мошенничество, целью которого является лишить россиян пенсии, заявил ФАН известный экономист и публицист Михаил Хазин. Так эксперт оценил продление «заморозки» накопительной части пенсий в России еще на год.

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до конца 2023 года.

«Все либеральные реформы пенсионной системы — это мошенничество. Их цель — лишить граждан России пенсии. Я считаю, что люди, которые отвечают за провалы в пенсионных реформах последние 20 лет должны быть уволены и наказаны. Разработка новой пенсионной реформы должна быть поручена другим людям», — возмутился Хазин.

С 2014 года 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года. В проекте закона указывается, что продление «заморозки» накопительной части пенсий приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей.

Ранее экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников, комментируя ФАН одобренный Госдумой проект закона, заявил, что «заморозка» грозит дальнейшей деградацией пенсионной системы России. По его мнению, «заморозка» никогда и ни при каких обстоятельствах не была оправданной.