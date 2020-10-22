Арзамасова показала идеальные ноги в мини-шортах

Москва, 22 октября. Известная по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки» актриса Лиза Арзамасова поделилась снимками из отпуска. В социальных сетях появились кадры, на которых девушка катается на гидроскутере.

В последнее время знаменитость достаточно часто обращает на себя внимание СМИ. Недавно стали известно, что Арзамасова состоит в отношениях с фигуристом Ильей Авербухом, и после этого каждая публикация в Instagram артистки с интересом изучается общественностью.

Актриса умеет удивить своими публикациями. Недавно она продемонстрировала фанатам идеальные ноги в мини-шортах и весьма рискованный трюк на гидроскутере. Во время поездки актриса управляла техникой одной рукой, отведя вторую назад и немного откинувшись.

Телезвезда была облачена в повязанную на груди клетчатую рубашку и короткие шорты. Однако девушка не просто решила похвастаться, но и приняла участие во флешмобе «старость в радость». В описании к фотографии девушка попыталась напомнить людям в возрасте и их детям, что жить без особых ограничений можно и с сединой в голове.

«Вы такая невероятно красивая», «Какая отчаянная», «Ох, Лиза, держитесь, это же так опасно. Илья поймать не успеет», — писали в комментариях многочисленные подписчики.

Действительно, легкий наряд актрисы как нельзя лучше подчеркнул ее фигуру и, в особенности, идеальные ноги. Однако в последнее время девушка демонстрирует не только себя, но и своего избранника. Как сообщалось ранее, влюбленные Арзамасова и Авербух впервые вместе появились перед камерами.