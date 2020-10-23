«Пушкин умер от туберкулеза»: Роман Носиков о вере Запада в несколько правд

Из страны с самым лучшим на свете образованием после советского до нас долетают стоны. Стоны жалости к Пушкину. Финская журналистка Хелья Салонен заявила, что великий русский поэт скончался от туберкулеза.

Вы, наверное, сразу подумали, что бедняжка просто перепутала Пушкина с Чеховым. А вот и нет. Чехов был упомянут отдельно, как еще одна жертва туберкулеза.

Журналистку пытались поправить читатели. Ей написали, что Пушкин умер от смертельного ранения на дуэли. Это не смутило лучезарную Хелью.

«Версий гибели знаменитостей много, и альтернативное мнение позволительно», — парировала она.

Нет, сегодня мы не будем разоблачать ужасы финского образования. Мы поговорим о полидоксии — новомодной ереси, провозглашающей равноправие альтернативных мнений и вер. Это страшнее.

Приведем еще один пример — статью из The Washington Post «Путин использует новые технологии, но он является классическим русским царем».

«Обвинение, опубликованное в понедельник федеральными прокурорами, представляет собой очередную главу этой истории. Вот что сказал по этому поводу Джон Демерс, помощник генерального прокурора и глава департамента по национальной безопасности Министерства юстиции: «Ни одна другая страна, кроме России, не превращала в оружие кибернетические возможности и не делала это столь злонамеренно и безответственно; она умышленно причинила беспрецедентный сопутствующий ущерб ради достижения незначительного тактического преимущества и для удовлетворения своей злобы».

И далее:

«Согласно предъявленному обвинению, среди многочисленных хакерских взломов, осуществленных путинской специальной командой инженеров, можно назвать различного рода акты саботажа, направленные против Зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Зачем вообще нападать на Олимпиаду? Якобы Россия хотела отомстить за то, что ее спортсмены не были допущены к участию в соревнованиях под своим национальным флагом… Русские взломали Олимпиаду, потому что был вскрыт их обман. Подобное наложение одного преступления на другое является определением неисправимости».

Прошу обратить внимание: «неисправимость» России доказывается тем, что она якобы совершила недоказанное преступление — чтобы «злобно отомстить» за раскрытие другого, столь же не доказанного преступления.

В следующей цитате я выделю доказательства нашей неисправимой порочности:

«Путинские преступные инженеры обвиняются в прекращении подачи электричества для сотен тысяч замерзающих от холода украинцев в середине суровой зимы. Эти же хакеры обвиняются в том, что они препятствовали расследованию вероятного отравления Россией бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Кроме того, эта команда предположительно вмешивалась в выборы президента Франции Эммануэля Макрона. Россия, как утверждают, взламывает правительства, некоммерческие организации и частные корпорации… Они, по сути, ведут партизанскую войну против мирового закона и порядка… Масштабные санкции имели минимальное воздействие на это правительство, которое, как полагают, наносило бомбовые удары по больницам в Сирии от имени клептократа Башара Асада».

Мы видим, что в западной элите растет спрос на гражданина, реальность которого можно формировать в совершенно оруэлловском ключе — без какого-либо отчета перед ним за то, почему ему вчера было велено думать одно, а сегодня — другое.

Естественно, что на переднем крае такого личностного форматирования оказались его инструменты — журналисты и деятели искусств. Просто чтобы сохранить собственное положение, им самим приходится демонстрировать лучшие качества гражданина будущего — потребителя их же контента. Не удивительно, что среди них появляются те, кто делает это почти искренне и даже с некоторым жертвенным упоением.

Пушкин, которой умер от туберкулеза, подхваченного во время романа с Достоевским, как раз после того, как расстрелял Дантеса из зенитки, — это только маленькая макушка гигантского скрытого под водой айсберга воспитания человека-отличника. Он станет прилежно верить во все, что будет считаться правильным, и носить мировоззрение как обязательную школьную форму, меняя его легко и естественно — согласно каждому новому приказу школьной администрации. И так же меняя убеждения, вероисповедание и сексуальную ориентацию.

Для конструирования такого человека необходимо, чтобы в его базовый логический код был намертво вшит догмат о равноценности правд, источников фактов, культур и верований. Равенство сущностных и не сущностных признаков. Чтобы фраза «ненавижу расизм и русских» не казалась противоречащей себе дичью, а выглядела естественным построением.

Именно из такого человеческого материала Запад намерен построить свое будущее, защищенное от «русской пропаганды», RT, «троллей», Ассанжей и Сноуденов.

В таком будущем достойного члена общества можно будет поставить на колени перед чем или кем угодно — и он будет полагать это не только прогрессивным актом, но и проявлением собственной свободы. Включая имя зверя на лбу.

Однако, я не уверен, что общества, построенные из людей такого качества, дотянут до конца времен.