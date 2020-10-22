Тарзан показал фанатам силу своего пресса

Москва, 22 октября. Российский бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, поделился на своей официальной странице в соцсети Instagram новым видео, на котором похвастался силой своего пресса.

Муж певицы Наташи Королевой продолжает привлекать к себе внимание фанатов. После громкого скандала с супружеской изменой, стриптизер решил в очередной раз показать поклонникам свою мощную мускулатуру.

Он опубликовал короткий видеоролик, на котором качал пресс в весьма нестандартных условиях. Артист на видео делает упражнение, пока его друг держит ноги звезды, сидя на капоте машины.

"Для чего нужны друзья", — написал знаменитость под постом.

Поклонники восхитились атлетической формой Глушко, отметив, что он прекрасно выглядит. Многие также пожелали ему и Наташе Королевой решить все свои семейные неурядицы и восстановить тепло и уют в доме.