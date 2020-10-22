В Крыму объяснили резкий ответ Путина на слова Эрдогана о полуострове

Крымчане не нуждаются в признании Турцией факта воссоединения полуострова с Россией, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии ФАН.

Цеков оценил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что ему не важна позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму. Российский лидер подчеркнул, что интересы России надежно защищены, поэтому позиция Анкары его не интересует.

«Путин очень четко высказался. Его четкость для крымчан понятна. Мы, крымчане, ни один раз говорили, что мы не нуждаемся в признании Турцией факта воссоединения Крыма с Россией. Самое главное, что Россия приняла наше решение, согласилась с нашей просьбой и приняла нас в свой состав. Крым является законной частью Российской Федерации. Мнения представителей разных стран и руководителей этих стран мы слышим, но особой реакции они не вызывают», — отметил Цеков.

Ранее на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Эрдоган подтвердил приверженность «территориальной целостности» Украины и высказался в поддержку якобы принадлежности Крыма Киеву.

Крым воссоединился с Россией в результате легитимного референдума, который провели на полуострове в 2014 году после государственного переворота на Украине. В ходе голосования воссоединение с РФ поддержали более 90% жителей Крыма и Севастополя. В Киеве до сих пор игнорируют результат волеизъявления крымчан, претендуя на полуостров.