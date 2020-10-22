Эльман Пашаев: Мне очень жаль Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев дал интервью корреспонденту ФАН после заседания по апелляции артиста.

— Вы видели, что происходило сегодня в суде? Какова ваша реакция?

— Мне его очень жалко, конечно. Я понимаю, чьи это слова и чья это позиция. Всю конкретику я раскрою чуть позже. Я раньше ничего не раскрывал, ждал до апелляции, чтобы потом не говорили: «Вот если бы не Пашаев, мы получили бы лучший результат. Пашаев выступил и раскрыл все». Я знал, какой будет приговор, и говорил об этом с самого начала. Возьмите все мои интервью во время первой инстанции. Я говорил: «Восемь лет в первой инстанции, если вторая полгода-год сбросит, то нам очень повезло. У нас надежда только на кассацию, только на Верховный суд». Что в итоге сделали из этого суда? Это же просто ужас. Я подробно все детали раскрою.

— Ефремов утверждает, что вы обещали ему оправдательный приговор. Это правда?

— Да вы что говорите? Это вообще бред полнейший. Ладно, если я это действительно говорил, то почему в интервью во время суда я неоднократно повторял, что дадут восемь лет? Мы — и я, и он — заранее знали всё. Над ним просто издевались на всю страну. Мне реально его очень жалко.

— Лишение адвокатского статуса — это результат вашей работы над этим делом?

— Меня лишили статуса за мое высказывание в отношении потерпевших, а в моей адвокатской деятельности не нашли нарушений. Я максимально профессионально защищал Ефремова. Это даже городская прокуратура подтвердила. А сегодня в суде был позор. Вместо того, чтобы защищать своего подзащитного, твердили только «Пашаев, Пашаев». Ну ладно, Пашаев — самый последний человек, но где в законе написано, что, если ты будешь хаять Пашаева, тебе дадут хороший срок? Почему они не работали в рамках закона? Ну, дай им бог. Это их право, не буду осуждать.

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— Сейчас я продолжаю работать, мои подзащитные — это не кто-то «звездный». У меня вообще клиентура другая. Я всегда работал без журналистов вокруг. Я никогда не любил работать со звездами. Первый раз я на таких обжигался еще лет десять назад. Поэтому меня долго уговаривали взять это дело, я отказывался. А сегодня в суде говорили, что я с неба упал на голову. Вот как вы себе это представляете? Если бы это была семья Захарова, то еще можно было бы поверить.

— То есть в будущем вы не будете брать знаменитых клиентов?

— Я веду гражданское, арбитражное, семейное, уголовное и международное право. Я вел десятки дел, и это первый человек, который сел. В этом суде судили Ефремова, а не гражданина. Что бы ни было, мне его жалко. Дай бог, чтобы у него было все хорошо, чтобы нашел нормальных адвокатов, которые бы его в рамках закона во время кассации защищали, а не ахинею несли в суде. Вот они говорят, что на Ефремова оказывалось давление. Все три адвоката это говорят. В чем это заключалось? Ногой пинал под столом? Вы как это себе представляете? Как Ефремова можно ногой пинать? Он вообще-то очень импульсивный. И это не мой метод. Ну ему как сказали, так он и делает сейчас, он не виноват.