Путин: РФ ответит на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва, 22 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва примет ответные шаги на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления на сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Путин отметил, что сегодня возникают новые угрозы на фоне заявлений США о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Мы вынуждены будем что-то предпринимать в ответ, это совершенно очевидный факт", — сообщил он.

Реакция России, по его словам, будет напрямую зависеть от появляющихся угроз. Ранее Путин говорил, что у мира нет будущего без ограничивающих гонку вооружений договоров, таких как СНВ. При этом США активно сопротивляются при попытке усадить их за стол переговоров по этой теме.