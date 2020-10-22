Суздаль сегодня — популярное туристическое направление, центр притяжения путешественников как из Москвы, так и из других городов России и всего мира. Здесь так легко почувствовать атмосферу Древней Руси. В окружении гармоничных природных пейзажей, заливных холмов и белокаменных церквей оживают легендарные князья и давно минувшие события. История Суздаля начинается с 1024 года. «Повесть временных лет» рассказывает о нем как о городском поселении с надежными сооружениями для обороны. При Ярославе Мудром он был сердцем Владимиро-Суздальского княжества, во времена царствования Ивана Грозного являлся частью Опричнины. В наши дни сюда можно приехать всей семьей как на уик-энд, так и на длительный срок. Ведь, хоть по площади своей город совсем небольшой — всего 15 кв. км, осмотреть его за один день можно лишь поверхностно. Для более же комфортного знакомства стоит выделить не менее 2-3 дней. Так вы успеете увидеть многочисленные религиозные постройки, посетить местный Кремль, музеи и торговые ряды, колоритные рестораны. И даже на «задворках» города вы непременно найдете что посмотреть. Погружаемся в атмосферу Суздаля вместе с генеральным директором компании Planeta-top Элеонорой Евдокимовой.

В чем заключается изюминка Суздаля по сравнению с другими городами России?

Еще во времена Советского Союза исторический центр Суздаля превратили в архитектурный музей-заповедник, сохранив его в первозданном старинном виде. Здесь не строят многоэтажек, промышленных предприятий, торговых центров с современными фасадами и яркими баннерами.

«Можно сказать, что Суздаль «законсервировал» старорусскую деревню, — говорит Элеонора Евдокимова. — Я не очень большой знаток истории, но здесь царит какая-то совершенно уникальная потрясающая атмосфера: в городе нет железнодорожной станции, нет аэропорта, а на некоторых улочках до сих пор ездят только конные повозки. Настоящий город-музей под открытым небом, поэтому здесь можно с огромным удовольствием погулять как с гидом в составе экскурсии, так и самостоятельно. Именно этой атмосферой Суздаль и привлекает к себе многочисленных туристов».

Стоит также отметить совершенно удивительное количество церквей в городе. Они здесь практически на каждой улице: если сравнить с «соседним» Ярославлем, то религиозных построек в нем приблизительно столько же, вот только население в этом городе составляет более 600 тысяч человек, а в Суздале по состоянию на 2020 год оно не достигает и десяти тысяч.

«Возможно, одной из причин явилось то, что в старину Суздаль считался крупной торговой зоной и сюда приезжало много купцов, а так как в то время торговля считалась каким-то греховным делом, то здесь строили очень много церквей для того, чтобы эти грехи замаливать, — рассуждает Элеонора Евдокимова. — Именно поэтому в Суздале просто нереальное количество соборов на квадратный километр, и это все выглядит очень красиво».

Что посмотреть в Суздале с гидом и самостоятельно?

Продолжая тему религиозных построек, стоит сказать, что Суздаль славится своими монастырями. Их в городе несколько: Спасо-Евфимиев, Ризоположенский, Покровский, Александровский, Васильевский и другие. Покровский монастырь своим возникновением обязан здешнему князю Андрею Константиновичу. В XVII веке он был подвержен реконструкции в соответствии с указом Ивана Грозного и отныне служит образцом прекрасной архитектуры, в которой истинно российские белокаменные стены гармонично соседствуют с западноевропейским декором.

Покровская обитель — известное место ссылки провинившихся или неугодных жен, наиболее знаменитой из которых является первая супруга Петра I Евдокия Лопухина. Она проживала в стенах монастыря с 1698 года.

Основателем Ризоположенского монастыря в 1207 году был епископ Иоанн. Данный монастырь является одним из самых почитаемых в Древней Руси. К счастью, он дошел до современности, но, к сожалению, не очень хорошо сохранил свой первозданный облик. На территории обители хранятся мощи Святой Ефросиньи Суздальской. Но самым популярным местом святыни считается Преподобенская колокольня, построенная в 1882 году, в юбилей победы над наполеоновской армией. Ее высота составляет 72 метра, таким образом, колокольня на один метр выше, нежели Спасская башня, являющаяся частью Московского кремля. Это высочайшее здание в Суздале. Поднявшись на колокольню, можно увидеть весь город.

История Суздальского кремля, согласно данным археологических исследований, началась в X веке. Он расположен на территории, которая обнесена земляным валом протяженностью в 1400 км. Именно здесь находится одна из самых красивых церквей России — собор Рождества Богородицы, а также Никольская церковь и Архиерейские палаты.

Гостиный двор, он же Торговая площадь, возведен в 1806−1811 годах. Он и по сей день служит центром притяжения торговцев, ремесленников и мастеров со своим самобытным товаром. Также здесь располагаются многочисленные рестораны в русском стиле. Повозки, груженные товаром и запряженные лошадьми, деревенские бабы в цветистых платках, задорные мужицкие состязания — все это погружает в атмосферу времен, давно минувших.

Известным воспроизводством древнего русского поселения является Щурово городище. Его бутафорские конструкции возведены в наше время, в 2008 году. Этот музей под открытым небом базируется на декорациях к киноленте «Царь» Павла Лунгина. Здесь можно разглядеть деревянные избы, полуземлянки, глинобитную печь, оружейную, амбар и другие сооружения, представить себя посреди настоящей древнерусской улицы, сделать запоминающиеся фото.

Музей деревянного зодчества в Суздале — настоящая сказка для детей и взрослых. Этот уникальный музейный комплекс создан в прошлом веке и содержит старинные постройки из дерева, привезенные из других областей.

«Это мини-город, полностью выстроенный из дерева, при этом многие постройки выполнены без единого гвоздя, — рассказывает Элеонора Евдокимова. — Очень колоритное место. Облик русской деревни воспроизведен здесь с максимальной достоверностью, в чем вы легко убедитесь сами, просто зайдя в любой из многочисленных домиков. Все вещи, кухонная утварь и другие предметы интерьера находятся на своих местах. Такое ощущение, что хозяева просто вышли во двор и скоро вернутся».

Что можно посмотреть в Суздале с детьми?

Маленьким детям в Суздале особенно понравится Щурово городище, здесь они могут вдоволь побегать среди декораций, покататься на повозках, посмотреть на животных, а некоторых из них даже погладить или покормить. Отлично оформленные и комфортные детские площадки есть в городе напротив Торговых рядов, а также в Музее деревянного зодчества, в городских парках, на территории Ризоположенской обители.

Детям постарше, особенно школьникам, увидеть Суздаль однозначно рекомендуется. Поездка сюда может служить дополнением, например, типовой школьной программы для учителя истории.

«Для школьников Суздаль очень интересен, прежде всего, вот этой самобытной русской культурой, — уверяет Элеонора Евдокимова. — Здесь можно проводить специальные экскурсии, с тем чтобы наши дети лучше понимали свою историю, то, как выглядели русские деревни».

Можно ли осмотреть Суздаль за 1 день?

Одного дня в Суздале, как мы уже сказали, крайне мало. Однако если большим количеством свободного времени вы не располагаете, то отличным вариантом будет заказ обзорной экскурсии с небольшими остановками в самых популярных туристических местах — Кремле, Покровском соборе, Музее деревянного зодчества, у знаменитой колокольни Ризоположенского монастыря и так далее. Если автомобиля у вас нет, то следуйте прямиком к Кремлю, оттуда шагайте к Торговым рядам, затем по улице Ленина до Спасо-Евфимиевой обители, а затем — до Покровской. Также хороший вариант — заранее выбрать для изучения одну крупную туристическую достопримечательность, после чего отправиться на ужин в один из местных самобытных ресторанов.

Как увидеть максимум достопримечательностей в Суздале за выходные?

«Суздаль — идеальное место на уик-энд или какие-то короткие праздники — например, ноябрьские или День России в июне, — убеждена Элеонора Евдокимова. — Возможно, после знакомства с городом кому-то даже будет интересно остаться здесь и просто пожить вот так целую неделю или больше, абстрагировавшись от мегаполиса».

Условно Суздаль можно разделить на две части: южную и северную. Для наиболее комфортного передвижения в первый день уик-энда можно осмотреть, к примеру, южную часть, а во второй — северную. Начать можно с Музея деревянного зодчества, а затем отправиться в Кремль и от него — в Торговые ряды. Поужинать можно в одном из здешних ресторанов. Второй день вашего уик-энда можно посвятить осмотру города в районе Спасо-Евфимиевского монастыря, а затем посетить Покровскую обитель.

Отправляясь на прогулку по музею под открытым небом, следует принять во внимание текущие погодные условия. Впрочем, при наличии подходящей одежды у туриста Суздаль покажется одинаково прекрасным в любое время года. Шумные торговые ряды, купола церквей, конные повозки, по-старорусски одетые кучера — все это бесконечно красиво, а здешняя холмистая местность особенно выигрышно смотрится зимой.

Вам также повезет, если посещение Суздаля совпадет с той или иной праздничной датой. Праздники — как самобытные (например, День огурца), так и общепринятые (например, Масленица) — здесь отмечают очень интересно и массово, а исторические Торговые ряды наводняют в эти дни местные жители, наперебой предлагая туристам маринованные грибы, огурцы, печеные пирожки и другие продукты собственного производства.

Где разместиться в Суздале на время поездки?

«Популярной в Суздале является Пушкарская Слобода, это достаточно качественный объект размещения, — говорит Элеонора Евдокимова. — Там есть как номера, так и отдельные домики, например, на целую компанию. Есть много и других достаточно комфортных отелей. Кроме того, в Суздале весьма распространены небольшие местные отели в деревянных домах. В них сдают отдельные комнаты или даже оформляют их как хостелы».

Что привезти домой из Суздаля?

Главный суздальский «бренд» — это, конечно же, медовуха. Можно приобрести самодельную или же обратиться к продукции местного медоваренного завода, который гарантирует, что медовуха будет соответствовать всем стандартам. Так или иначе, в здешних лавочках вам, скорее всего, предложат продегустировать напиток, а для туристов в Суздале есть даже специальный дегустационный зал. Взрослым здесь предложат медовуху, а маленьким путешественникам — ее безалкогольный «аналог» — вкусный и ароматный сбитень. Но будьте осторожны: несмотря на то, что медовуха относится к слабоалкогольным напиткам, у нее существует множество интересных сортов и разновидностей, попробовать захочется все и сразу, так что есть риск выйти из лавочки сильно навеселе.

Еще один хороший сувенир — глиняный горшочек, который можно приобрести или изготовить своими руками в специальной мастерской. Правда, в последнем случае вам придется довольно долго ждать, пока он обсохнет, или же возвращаться в город еще раз — для того, чтобы его забрать.

А еще в Суздале вам предложат оригинальное варенье, сваренное из… огурцов. Его также можно назвать местным «брендом», неслучайно летом, в период сбора этого популярного овоща, в городе проводят специальное мероприятие — День огурца. Много огуречного варенья вам не съесть, но вот забрать его с собой в качестве съедобного «сувенира» определенно стоит.