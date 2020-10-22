Лукаш заявила об утрате Украиной всех суверенных прав

Москва, 22 октября. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш прокомментировала текущее состояние страны и отношение к украинцам «западных партнеров». По мнению бывшей чиновницы, на данный момент к населению восточноевропейского государства относятся «как к челяди». Об этом пишет «Политнавигатор».

Эксперт считает, что в сложившейся ситуации президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не способны действовать самостоятельно. С большей долью вероятности первые лица государства стали жертвой шантажистов из-за найденного на них компромата, и поэтому сейчас им приходится действовать в интересах иностранных государств.

«При Зеленском Украина утратила все свои суверенные права и даже внешний флер уважительного отношения», — объяснила бывшая чиновница в интервью.

На данный момент отношения с «западными партнерами» выстроены по принципу «плохой барин» и «челядь», которую, к тому же, скоро высекут на псарне.

По мнению Лукаш, если глава украинского государства, действительно, стал жертвой компромата, то ему стоило бы просто покинуть свой пост. Однако Зеленский предпочел остаться и являться «разменной монетой» в чужих руках.

Вполне возможно, что Зеленский просто боится того, что может произойти с ним после гипотетической отставки. Как сообщалось ранее, недавно Генпрокуратура Украины завела дело о госперевороте против экс-президента Украины Петра Порошенко.