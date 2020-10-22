Чей план спасения экономики США сработает на выборах — Трампа или Байдена

Чей план спасения экономики США сработает на выборах — республиканца Дональда Трампа или демократа Джо Байдена? Этот вопрос решится уже 3 ноября. Не секрет, что экономика США находится в кризисе: растущая бедность, социальные волнения, голод — все это оказало влияние на предвыборную кампанию как Трампа, так и Байдена. Что делать с налогами, откуда брать деньги на социальные выплаты, как добиться спасения доллара — на эти вопросы демократы и республиканцы имеют диаметрально противоположные ответы. Об этом говорится в статье, посвященной экономическим планам Трампа и Байдена, опубликованной на сайте National Public Radio.

Экономический кризис в США

Один из ключевых вопросов предстоящих выборов президента США — каким образом американская экономика будет выходить из кризиса. В отличие от подавляющего большинства стран, США пока еще могут себе позволить выбирать, какими методами восстанавливать экономику, пострадавшую из-за пандемии COVID-19. Дональд Трамп и Джо Байден предлагают два совершенно отличных друг от друга пути восстановления экономики.

С одной стороны, Трамп предлагает продолжить перенос производственных мощностей из-за рубежа обратно в США, что не только позволит увеличить внутренний валовый продукт, но и создаст минимум пять миллионов новых рабочих мест. Чтобы сделать эти меры более привлекательными для крупных корпораций, Трамп предлагает новое снижение налогов, что позволит предприятиям увеличить минимальную заработную плату без снижения своих доходов. Важно понимать, что увеличение минимальной оплаты труда повысит покупательскую способность американцев, стимулируя спрос на товары и услуги.

С другой стороны, Байден предлагает космические инвестиции в оставшуюся на территории США производственную базу. При этом в его программе не говорится, откуда будут взяты эти деньги. На самом деле есть всего два источника денег: включение печатного станка ФРС (Федеральной резервной службы) и значительное увеличение налогов (в первую очередь для физических лиц). Что касается первого варианта, это приведет к инфляции и обесцениванию доллара, что недопустимо для главной резервной валюты мира. Второй вариант приведет к значительному снижению доходов, а, следовательно, и покупательской способности простых американцев. Ни один из этих вариантов экономистам не кажется состоятельным, говорится в статье, опубликованной в NPR.

Экономические программы Трампа и Байдена: прагматизм против популизма

Важно отметить, что действующий президент США уже доказал, что может не только стимулировать экономический рост, но и в состоянии своевременно реагировать на кризисные явления в экономике и обществе. Например, несмотря на то, что предвыборная гонка вышла на финишную прямую, одной из главных забот Трампа является организация выплат населению, пострадавшему от ограничений, связанных с пандемией.

В то же самое время авторитетнейший Гуверовский институт на страницах издания Bloomberg утверждает, что программа Джо Байдена похоронит и без того пострадавшую от пандемии экономику США. В этой ситуации многие начинают резонно полагать, что вся экономическая программа Байдена — не более чем популизм и пустые фразы, которые никто не собирается превращать в дела.

Бедность захлестывает Америку

Предвыборные баталии в США разгораются все ярче, а тем временем богатейшую страну мира продолжает накрывать волна бедности. Если раньше основной проблемой экономического спада являлась невозможность для многих американцев выплачивать ренту за жилье, то сейчас все острее становится проблема голода. Да, в самой развитой стране мира все больше людей не могут позволить себе ежедневное питание.

Голодным и бедным американцам есть, из чего выбирать. За годы своего президентства Дональд Трамп доказал, что может заставить экономику расти. В то же время его соперник Джо Байден, который находится во властных структурах около 40 лет, неизменно делал жизнь простых американцев только хуже.

При этом, отмечают эксперты, растущая бедность увеличивает шанс гражданского конфликта в США после того, как половина американцев в любом случае останется недовольна результатами выборов, которые состоятся уже менее, чем через две недели.