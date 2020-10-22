Юрист предсказал рост физических банкротств в России  

Санкт-Петербург, 22 октября. Юрист, эксперт в области банкротства, ликвидации организаций, взыскания задолженности, работы с проблемными активами Дмитрий Кваша на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал о статистике займов в микрофинансовых организациях в период карантина.
Также глава юридического бюро «Кваша и партнеры» объяснил, почему стоить ожидать увеличения банкротств в стране.
«В МФО (микрофинансовые организации — Прим. ФАН) обращаются люди, которые получают отказы в банках. Практически 90% займов, которые берут в МФО — займы до 20 тысяч рублей, это дозарплатные займы. Во время пандемии каждый третий россиянин обращался в микрофинансовую организацию, чтобы просто выжить. Эти организации существуют для того, чтобы людям было за счет чего дотянуть до зарплаты или пенсии», — объяснил Дмитрий Кваша, указав на рост числа заемщиков.
В связи эпидемиологической обстановки юрист сделал прогноз увеличения количества банкротств в России.
«Я думаю, что количество банкротств будет только расти. Когда мы пошли на карантин, к нам начали приходить компании по вопросу банкротства, так как их закрыли, и они не получали доход. Следовательно, они начали сокращать работников, так как не могли выплачивать заработную плату. Потом всех сняли с карантина, компании начали работать в сжатом ритме, не возвращая уволенных людей. Как следствие, к нам пошли второй волной именно эти уволенные сотрудники. Соответственно, сейчас у нас идет экономический спад. Компании барахтаются на рынке, 50-60% из них не выживут. Они придут же к нам по вопросу банкротства, а следом пойдут их работники. Поэтому 2021 год будет не лучше 2020», — объяснил Дмитрий Кваша.