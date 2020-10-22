Эксперты объяснили, почему кредитная амнистия не спасет россиян от долгов

На днях председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести для россиян кредитную амнистию, об этом он сообщил в своем Twitter. По мнению политика, граждане настолько погрязли в долгах, что самостоятельно выбраться из них не могут. Поэтому государство должно помочь им списать долги. В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой "Патриот" и ФАН, часть экспертов уверенно заявили, что кредитная амнистия не спасет россиян от долговой кабалы. Ключ к решению проблемы они видят в повышении уровня жизни граждан и ликвидации финансовой безграмотности.

Кому нужны микрофинансовые организации?

Если с внешним долгом России все в порядке, он по сравнению с другими странами минимален, то внутренний продолжает расти. По словам Сергея Миронова, на данный момент россияне набрали долгов на 20 трлн рублей, причем 1,6 трлн из них являются токсичными, т. е. их точно никто уже не вернет. Хотя председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих Михаил Василега уверен, что доля займов, взятых в микрофинансовых организациях (МФО), не так уж и велика, проблема закредитованности населения налицо.

"Одно дело, когда кредитуется бизнес, другое — потребительские кредиты. Представители бизнеса четко рассчитывают финансовый план, осознают риски. Кредиты в МФО берут экономически незащищенные слои населения. Это получаются разные категории граждан, которые занимают разные суммы, — объясняет Василега. — Я бы вообще запретил микрофинансовые организации. Их целевая аудитория — экономически неграмотные люди. Занимать деньги до зарплаты — это катать снежный ком. Этим человек не решает проблему, он ее откладывает и усугубляет".

Юрист и эксперт в области банкротства Дмитрий Кваша рассказал, что в 90% случаев в МФО за деньгами обращаются люди, которым уже отказали банки. Суммы они обычно берут небольшие, до 20 тысяч рублей, но под большой процент. Порой граждане вынуждены обращаться в эти организации, чтобы просто дожить до зарплаты. По словам эксперта, пандемия только усугубила ситуацию: в этот период каждый третий россиянин обращался за займом в МФО.

Сергей Миронов знает, что граждан загоняет в долги нужда, а МФО просто пользуются этим. Поэтому он выступает не только за кредитную амнистию для населения, но за ликвидацию микрофинансовых организаций как таковых.

"В 2010 году по инициативе Дмитрия Медведева были введены микрофинансовые организации. Логика была в том, чтобы они работали в маленьких городах и небольших населенных пунктах, где нет никаких банков. Но получилось, что государство породило ростовщичество. Поэтому мы считаем справедливым, если государство ликвидирует это. У нас 20 миллионов человек живут ниже прожиточного минимума, они практически все в кредитах и долгах. Поэтому у нас есть предложение о ликвидации МФО", — высказался Миронов.

Политик уверен, что микрофинансовые организации — это "ненужный нарост на финансовом теле государства". А граждане России достаточно законопослушны и хотят расплатиться, но их просто загнали в кредитное рабство.

За чей счет банкет?

Уже очевидно, уповать на то, что все разрешится само собой, нельзя. Предложенная Сергеем Мироновым кредитная амнистия, с одной стороны, выход. Однако если взглянуть под другим углом, то с какой стати государство должно выручать тех, кто безрассудно брал кредиты? Руководитель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, профессор Валентин Катасонов объяснил, что безрассудство тут не при чем.

"Люди, скорее, находятся в отчаянном состоянии. Когда им надо выживать, они совершают поступки, которые с точки зрения благополучного человека кажутся нерациональными. Надо повышать уровень жизни граждан", — сказал он.

По мнению Катасонова, в России еще 30 лет назад была выстроена деструктивная модель экономики. Потому что экономика, которая построена на кредитах и процентах, в принципе не может быть сбалансированной. И сейчас приходится просто пожинать плоды недальновидности. Профессор считает, что кредитную амнистию провести можно, но это не способ "лечения пациента", а разовая акция. И после такого списания необходимо разработать дальнейшую программу экономического развития.

Дмитрий Кваша в разговоре о кредитной амнистии озвучил вопрос большинства добропорядочных россиян.

"Первый вопрос: за чей счет будет банкет. У государства нет своих денег, все деньги наши. И если это покрытие будет, то оно, получается, будет из нашего кармана, а это несправедливо. Я считаю, что человек осознано обращается в МФО. К тому же есть другие инструменты, которые он может использовать", — высказался Кваша.

Эксперт считает, что банкротство — более честная процедура, чем амнистия. При банкротстве человек в течение трех лет не может занимать руководящие должности и быть учредителем компаний. Также при заявке на кредит он должен уведомить банк, что уже проходил процедуру банкротства. И вообще, чтобы стать банкротом, ему придется побегать, пособирать бумажки. Это все накладывает хоть какую-то ответственность на должника, иначе, по мнению юриста, люди будут просто сидеть и ждать, пока за них заплатит государство.

"Получается, кредитная амнистия — это мы забываем, что вы были должны, можете дальше куролесить", — возмутился Кваша.

С тем, что простое списание долгов не решит проблему, а только ее усугубит, согласна и член Генсовета, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Екатерина Авдеева.

"Позиция "понять и простить" существенно нарушит права добросовестных кредиторов. Кредитная амнистия совершенно не справедлива. Как криминалист я всегда думаю о том, что, когда человек берет кредит, он понимает, что делает, и готов нести ответственность. Когда спишут долги, может начаться череда уголовных дел. Потому что выяснится, кто-то предоставлял недостоверные сведения, кто-то брал кредит умышленно и прочее", — объяснила она.

По мнению Авдеевой, нужен некий фильтр, который не позволит недобросовестным лицам воспользоваться амнистией или другими мерами.

Спасет финансовый ликбез

Проблема микрофинансовых организаций не в самих организациях, а в безграмотности людей, уверена Екатерина Авдеева. Она рассказала, что есть МФО, которые специализируются на юридических лицах, и там ситуация куда лучше, потому что предприниматели более подкованы в финансовых вопросах. Однако и среди них надо проводить экономический ликбез, чтобы люди, начиная бизнес, не подписывали кабальные условия займа под залог всей недвижимости и понимали, на какие риски идут.

Дмитрий Кваша добавил, что хоть люди и сами влезли в долговую кабалу, им надо помочь, объяснить, что есть способы выбраться из нее.

"Люди закредитованы. Но они понимают, что сами влезли в долговое рабство. Надо бороться за экономическую грамотность населения. Нас воспитали сказками, что завтра вдруг свалится богатство и проблемы будут решены. Но это так не работает. Инструменты, чтобы решить проблему долга есть, то же банкротство для физических лиц, например", — сказал эксперт.

Законодательно все сейчас отрегулировано более-менее хорошо, считает Авдеева. В кредитных договорах и в договорах займа подробно прописываются условия. Поэтому граждан надо просто учить финансовому планированию.