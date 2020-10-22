Комаровский объяснил разницу в потере обоняния при COVID-19 и гриппе

Москва, 22 октября. Известный российский врач-педиатр высшей категории и телеведущий Евгений Комаровский объяснил разницу в потере обоняния при заболевании гриппом и коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал на своем официальном сайте.

По словам специалиста, исчезновение обоняния и чувства вкуса может быть симптомом и гриппа, и коронавируса. Однако существуют некоторые различия.

Так, при гриппе у человека отекает слизистая, поэтому он перестает чувствовать запахи. А в случае заражения COVID-19 отека клеток, чувствительных к запахам, не происходит, но обоняние все равно пропадает.

"При гриппе тоже часто пропадает обоняние, но это случается по другим причинам — нос заложен, куча соплей, отек слизистой и отек клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет", — отметил доктор Комаровский.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что при заболевании коронавирусом обоняние пропадает не насовсем, через какое-то время чувствительность к запахам и вкусу возвращается. Иногда восстановление занимает до трех недель, а в некоторых случаях организму требуется около трех месяцев.

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