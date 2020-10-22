Эксперт объяснил, почему в России Трамп не стал бы миллиардером

Санкт-Петербург, 22 октября. Председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, арбитражный управляющий Михаил Василега в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» предложил внести коррективы в закон о банкротстве, чтобы он перестал быть излишне репрессивным и больше бы работал на задачу сохранения бизнеса, а не сворачивание его.

«У нас само законодательство так устроено, что там нет задачи сохранить бизнес, оно у нас такое, что полностью убивает предпринимательский дух в стране. У нас предприниматель не может пять раз попробовать и в шестой раз запустить стартап, который все отобьет. Это нереально. У нас, если попал в банкротство, пройдет процедура банкротства, его будут привлекать к субсидиарной ответственности, если его к ней привлекут, то долги не списывают даже через банкротство. Соответственно, пойдет банкротство самого гражданина-предпринимателя, у него все заберут, и долги остаются не списываемыми, даже если он пройдет процедуру личного банкротства. Конечно, это большой бич для предпринимателей», — заявил Михаил Василега в эфире на тему «Возможна ли в России кредитная амнистия?».

По мнению эксперта, чтобы дать возможность предпринимателям продолжать свою деятельность, несмотря на просчеты и неудачи, закон о банкротстве не должен быть таким прокредиторским.

«У нас орган государственной власти, который представляет интересы государства в делах о банкротстве, — это ФНС. Это фискальный орган, он, конечно же, всегда будет резать ту корову, которая несет молоко. Если у нас государство в деле о банкротстве представляет фискальный орган, понятно, что если будет возможность голосовать на процедуре банкротства о списании долгов, чтобы бизнес выжил, или чтобы все порезать и продать, чтобы максимально погасить долг, понятно, что он будет резать, он не будет голосовать за мировые, за внешнее или конкурсное управление», — пояснил Михаил Василега.

По его словам, в подобных обстоятельствах не выстоял бы даже президент США Дональд Трамп, который сколотил миллиардное состояние и поднялся на высшую ступень в государственной иерархии несмотря на то, что прошел через процедуру банкротства около пяти раз.