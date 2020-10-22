Сексолог Перелыгина рассказала, как Харламов и Асмус могли избежать развода

Шоумен Гарик Харламов, говоря о причинах развода с Кристиной Асмус, слукавил, считает сексолог Елена Перелыгина. В комментарии ФАН специалист назвала настоящую причину развода и рассказала, как Харламов и Асмус могли избежать расставания.

Харламов признался, что причиной развода стала разница во взглядах на жизнь. По словам юмориста, супруги поняли, что они «разные люди». Кроме того, со временем их чувства ослабли, отметил шоумен в YouTube-шоу «Без души».

«Очень важно людям быть из одного мира. Но мне кажется, что Харламов немного лукавит, потому что это все проблема эгоцентризма – люди зациклены на себе, хотят получать максимум удовольствия, не хотят трудиться в отношениях», — уверена Перелыгина.

По словам сексолога, звездные люди очень востребованы на «рынке женихов и невест», даже, находясь в паре, они имеют большой спрос. Перелыгина не исключила, что причиной развода стал инфантилизм знаменитостей в отношениях.

«Человеку легче перейти в новые отношения, испытать яркие чувства, нежели трудиться над настоящими отношениями, преодолевать скуку, бороться за эти отношения, придавать им интригу. Все это проблемы современного общества, тем более миру звезд свойственно много браков», — добавила специалист.

Сексолог дала совет, как супругам сохранить чувства с течением лет и не поставить под угрозу брак.

«Важно сохранять романтику, подогревать интерес. Что-то делать, что делали в самом начале отношений, привносить что-то новое. Пользоваться для разнообразия в постели секс-игрушками, устраивать романтические вечера. Все это очень важно, нужно обращать внимание на вторую половину, не забывать о ней», — рекомендовала эксперт.

Перелыгина призвала пары придерживаться истинных ценностей, а не уходить в страсти в поисках «острых ощущений».

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус в июне объявили о разводе после восьми лет брака. По словам актрисы, со своим супругом она расстается «без грязи, с большим уважением друг к другу». Также Асмус выразила надежду, что им удастся сохранить хорошие отношения, чтобы дальше вместе растить дочку.