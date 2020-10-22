Путин уверен в надежной защите Крыма и не интересуется заявлениями Эрдогана

Заявление президента Турции, в котором он "вернул" Крым Украине, не интересует президента РФ Владимира Путина. О своей позиции по Крыму он рассказал участникам дискуссионного клуба "Валдай" в ходе видеоконференции, которую транслировало РИА Новости.

Совместная конференция президентов Турции и Украины сопровождалась заявлением турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым в ее составе. Президент РФ Владимир Путин не считает важным это заявление. Он подчеркнул, что российские интересы в Крыму надежно защищены, размещенными на полуострове подразделениями Вооруженных сил РФ.