Арбитражный управляющий рассказал, как защитить россиян от кредиторов МФО

Санкт-Петербург, 22 октября. Председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, арбитражный управляющий Михаил Василега в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» предложил запретить деятельность микрофинансовых организаций, поскольку к их услугам обращаются экономически неграмотные слои населения, которые не в состоянии оценить последствия предлагаемой финансовой услуги.

«Я бы вообще запретил МФО, потому что их целевая аудитория является экономически незащищенной. В том же самом банкротстве есть две категории граждан: есть экономически грамотные — бизнесмены, юрлица, индивидуальные предприниматели, которые понимают, зачем берут кредиты, и есть экономически неграмотные — они социально не защищенные, их государство должно защищать. То же самое здесь — человек не решает проблемы, а откладывает ее, усугубляет ее. Конечно, у людей есть потребность в кредитах, но болезнь не возможно вылечить, давая еще больше кредитов», — заявил Михаил Василега в эфире на тему «Возможна ли в России кредитная амнистия?».

В то же время председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих понимает, что в сложных экономических обстоятельствах, когда люди не могут найти работу, они вынуждены обращаться в МФО, чтобы просто свести концы с концами. И именно для того, чтобы помочь, государственные органы ввели в 2015 году процедуру банкротства, которая, по словам эксперта, решает проблему освобождения от долговой нагрузки.

«Один из таких механизмов — банкротство. Почему его ввели в 2015 году? Чтобы гражданин раз в пять лет мог освобождаться от долгов через процедуру банкротства. Хоть какая-то помощь гражданам, когда всех невозможно обеспечить работой», — пояснил арбитражный управляющий.

По мнению эксперта, государственные органы власти должны разработать механизм субсидирования граждан, оказавшихся без средств к существованию, чтобы они не прибегало к услугам МФО.