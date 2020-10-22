Цымбалюк-Романовская указала на свою причастности к смерти дочери Конкина

Москва, 22 октября. Смерть дочери актера Владимира Конкина может быть связана с критикой в адрес бывшей жены народного артиста Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Об этом в Instagram-аккаунте сообщила сама адресат колких высказываний.

Цымбалюк-Романовская придерживается мнения, согласно которому нелицеприятные высказывания в ее адрес являются причиной несчастий, происходящих в семьях ее обидчиков. Пианистка также допустила, что трагическая гибель дочери Конкина связана с высказываниями актера на телевидении.

"Один друг бывший Армена Борисовича долго очень говорил обо мне плохо и у него в результате несчастного случая умер сын чуть позже, — рассказывает Цымбалюк-Романовская. — Теперь то, что сказал Владимир Алексеевич... Я, конечно, сочувствую, но тоже произошла трагедия".

Бывшая жена Джигарханяна также настаивает, что множества бед можно избежать в том случае, если каждый будет заниматься собой и следить за своими близкими, воздерживаясь от оскорблений в адрес малознакомых людей.