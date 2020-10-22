Манукян поприветствовал наступившую для Ефремова «эру милосердия»

Блогер Вадим Манукян считает, что суд, смягчив приговор артисту Михаилу Ефремову, проявил милосердие. В связи с этим блогер вспомнил знаменитый роман «Эра милосердия», легший в основу культового фильма «Место встречи изменить нельзя». Ранее ФАН сообщил, что Мосгорсуд принял решение снизить срок наказания Михаилу Ефремову с восьми до 7,5 года. В соответствии с правоприменительной практикой уже менее чем через три года Ефремов при надлежащем поведении в местах заключения, а также учитывая, что это у него первая судимость, может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО).

Блогер Вадим Манукян, который внимательно следит за делом Михаила Ефремова, с первого дня полагал, что артист не сможет уйти от ответственности.

Эра милосердия. Колонка Вадима Манукяна

Благодаря персонажу Михаилу Михайловичу Бомзе из книги Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия» это выражение фактически стало мемом. Конечно, в послевоенное время, которое описано в этом произведении, легшем в основу сериала «Место встречи изменить нельзя», помыслить о милосердии к врагам было невозможно. Тем не менее Бомзе мечтал об «эре милосердия» — Владимир Шарапов, по сути, был проводником этой идеи, но Глеб Жеглов понимал, что до ее наступления еще ох как далеко…

Михаил Ефремов не «бандит» из культового фильма, но преступление он совершил. По его вине погиб Сергей Захаров. В итоге человека нет, осиротела семья, и восемь лет лишения свободы для Ефремова. Приговор артисту многие сочли справедливым, но защита Ефремова решила, что наказание слишком суровое, и стоит побороться, чтобы срок значительно уменьшили либо даже применили меру, не связанную с лишением свободы.

Именно об этом просил Михаил Ефремов в своем последнем слове в Мосгорсуде. Суд принял во внимание все смягчающие вину новые доводы и проявил милосердие. Он снизил срок лишения свободы ровно на полгода. На мой взгляд, такое решение является высшим проявлением милосердия и справедливости. Освобождение Ефремова от реального наказания означало бы неуважение к памяти безвинно погибшего Захарова. Да и гражданское общество просто не приняло бы такой исход дела.

Наивно полагать, что Ефремов действительно рассчитывал на оправдательный приговор. При наилучшем для него раскладе Мосгорсуд мог отправить дело на новое рассмотрение. Однако по итогам рассмотрения стало очевидно, что претензий к приговору суда у первой инстанции нет. Это означает, что Ефремов в колонии проведет как минимум треть срока. На данный момент осталось чуть меньше трех лет до того момента, когда он сможет подавать на УДО. Теперь Ефремову остается вести себя в колонии примерно, чтобы, отбыв положенное наказание, выйти условно-досрочно.

У меня сложилось впечатление, что Михаил Олегович уже смиренно принял свою судьбу. Он заявил, что принял решение навсегда отказаться от алкоголя, утверждает, что больше никогда не сядет за руль, говорит, что поставит памятник Захарову и будет перечислять деньги в фонд его имени… Посмотрим, что из этих обещаний он исполнит.

Сегодня артист уже не напоминает того надменного человека, который в пьяном угаре в разговоре с полицейскими изображал из себя хозяина жизни, готового деньгами решить любую проблему. Надеюсь, после отбытия наказания Ефремов выйдет на свободу не только с чистой совестью, но и реально изменив мировоззрение, что даст ему возможность продолжить актерскую карьеру.