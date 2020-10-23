Информация о товаре на упаковке может исчезнуть 1 января

С 1 января 2021 года вместе с жалобными книгами из магазинов также может исчезнуть информация о качестве товаров на упаковках: их составе, сроках хранения и правилах эксплуатации. Это предусмотрено новыми правилами, которые предлагают внести в действующий регламент о розничной торговле специалисты Минпромторга РФ. Из предложенного пакета изменений эксперты убрали только один пункт, сообщил корреспонденту ФАН председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Я посмотрел это постановление уже в доработанном виде. Из первоначального варианта они убрали пункт, запрещающий фотографировать книги и печатную продукцию непосредственно в самих магазинах, — пояснил Шапкин. — Это все произошло благодаря воздействию общественности и их предложениям, и разработчики поправок этот пункт исключили».

Он добавил, что книга жалоб и предложений, скорее всего, также исчезнет из магазинов с 1 января 2021 года, так как никто не высказался против этого пункта.

Шапкин утверждает, что авторы проекта сократили действующие правила сразу в несколько раз. Больше всего пострадали нормы, касающиеся продовольственных товаров.

«Авторы проекта убрали даже пункт, в котором говорится, что пищевые продукты, реализуемые на продовольственных рынках, подлежат продаже после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Эту норму посчитали устаревшей, и ее взяли и убрали», — сказал председатель Национального союза защиты прав потребителей.

Он также отметил, что авторы проекта убрали и норму, по которой продавцы должны проверять подлинность марок маркируемой продукции, например, алкогольной, так как посчитали ее устаревшей.

В случае, если постановление все же будет принято в том виде, в котором его предлагают разработчики, с продовольственных товаров исчезнет вся информация, подчеркнул Шапкин.

«Информация, в которой должны содержаться сведения о продукции — его состав, пищевая ценность, назначения, условия хранения, применения, приготовления, даты изготовления, дату упаковки — всю ее вообще убрали. Противопоказания о применении товара тоже убрали. Сведений о государственной регистрации тоже теперь не будет. Это достаточно серьезные шаги», — подчеркнул Шапкин.

Новые правила розничной торговли должны упростить жизнь предпринимателям. Именно эту цель преследует «механизм регуляторной гильотины», о котором заговорили в Правительстве РФ еще в прошлом году, и в рамках которого в Минпромторге сейчас разрабатываются нововведения. «Регуляторная гильотина» призвана отменить около девяти тысяч постановлений и актов, история которых тянется еще из эпохи Советского Союза.

«Фактически, идея «регуляторной гильотины» в этом проекте превращается в какую-то свою полную противоположность, — сказал Шапкин. — В Минпромторге считают, что, предлагая его, они устраняют избыточные требования. А на самом деле, по моему мнению, они захламляют людей необходимостью читать и изучать документов гораздо больше, чем это нужно».

Предлагаемые Минпромторгом поправки затрагивают сразу четыре постановления правительства. Первое из них было принято еще в 1997 году. Сейчас все изменения прошли этап экспертизы, и в ближайшее время пакет документов будет внесен на рассмотрение в правительство РФ.