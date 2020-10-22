Новые санкции не смогут остановить «Северный поток — 2»

Москва, 22 октября. Эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич прокомментировал перспективы трубопровода «Северный поток — 2». По мнению специалиста, санкции со стороны США больше не угрожают российском проекту, пишет издание «Украина.ру».

На данный момент Вашингтон решил обложить санкциями европейские компании, которые занимаются дооборудованием российских кораблей, задействованных при прокладке газопровода. Руководство Соединенных Штатов прикладывает все усилия для того, чтобы сорвать строительство «Северного потока — 2», однако американцы слишком поздно обеспокоились данной проблемой.

Как заметил Марцинкевич, модернизация российских судов подразумевала под собой дооснащение систем позиционирование и монтаж оборудования, позволяющего оперировать трубами диаметром 1420 миллиметров. Именно такого диаметра составные части используются при прокладке СП-2.

«Вероятнее всего эти работы уже завершены, потому что «Академик Черский» перебазировался уже в порт Калининграда, идет срабатывание с судами обслуживания», — объяснил специалист.

Марцинкевич пришел к выводу, что в конечном итоге все сложилось очень хорошо и санкции против компаний серьезно запоздали. Новые ограничения были введены только 20 октября, и 30 дней было дано на завершение работ. Этого достаточно для того, чтобы завершить начатое.

«Мы успели», — подвел итог Марцинкевич.

Новые попытки Вашингтона остановить строительство недавно прокомментировали и в Кремле. Как сообщалось ранее, оценил новые выпады США пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.