Профессор рассказал, как МВФ пробивает путь финансовым мародерам на Украину

Санкт-Петербург, 22 октября. Руководитель Русского экономического общества имени С.Ф. Шарапова, профессор Валентин Катасонов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал о принципах работы Международного валютного фонда и прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского.

«Дело в том, что Международный валютный фонд (МВФ) — организация не только финансовая, но и политическая. Если можно так выразиться, МВФ — это ледокол, который пробивает дорогу частным инвесторам, в основном, каким-то спекулянтам и финансовым мародерам», — объяснил Валентин Катасонов.

Профессор подробно рассказал о целях Международного валютного фонда.

«МВФ, может, и дает кредиты на сравнительно неплохих финансовых условиях, которые перекрываются серьезными политическими уступками, так называемыми реформами. Эти реформы означают открытие всех границ и предоставление возможности в освоении внутреннего рынка и экономики. Происходит спекуляция на экономике страны», — сообщил эксперт.

Руководитель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова отметил, что в книге Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы» на живых примерах показано, как работают международные финансовые организации.

«Что касается Украины, Зеленский, безусловно, марионетка. Видимо, ему обещали какие-то компенсации за его коллаборационистскую деятельность», — высказался специалист.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает в конце 2020 года получить очередной транш от Международного Валютного Фонда. Об этом на брифинге 22 октября заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.