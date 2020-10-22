Huawei официально представила новую линейку Mate 40

Пекин, 22 октября. Китайская компания Huawei представила новый модельный ряд смартфонов Mate 40. В него вошли гаджеты Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. Пока неизвестно, когда смартфоны появятся в продаже на российском рынке.

Все три модели поддерживают сети пятого поколения 5G. Приобрести гадежты можно минимум за 899 евро. Такую стоимость производитель установил на модели Mate 40. В 1199 евро была оценена модель Mate 40 Pro и в 1399 евро – Mate 40 Pro+ соответственно. Гаджеты будут доступны в трех цветовых решениях — белом, черном и "мистическом серебристом". Также корпус можно будет отделать кожзамом оливковой или ярко-желтой расцветки.

Задняя панель гаджета собрана из керамики с нанопокрытием. Разработчики снабдили устройства быстрой зарядкой аккумулятора и камерой с возможностью делать фотографии высокого разрешения.