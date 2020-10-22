Российская «Штора» могла бы спасти Армению от последствий атак Азербайджана

Москва, 22 октября. Армения избежала серьезных потерь в ходе первых атак со стороны Азербайджана, но их могло быть еще меньше, если бы страна закупила систему «Штора» у РФ, заявил изданию Reseau International военный эксперт Валентин Василеску.

Василеску подчеркнул, что беспилотники являлись ключевым элементом в реализации первого наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе. Действия БПЛА нанесли большой ущерб Вооруженным силам Армении, потому что летательные аппараты либо наводили на цель, либо непосредственно атаковали боевые машины, передает «ПолитРоссия».

«По моим оценкам, Армения к настоящему времени потеряла около 80 танков Т-72, 70 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 50 артиллерийских орудий, самоходных гаубиц и ракетных установок», – считает Василеску.

При этом последствия могли быть не такими тяжелыми, если бы в свое время правительство Армении во главе с Николом Пашиняном не отказалось от российских военных поставок.

«Если бы Ереван купил российскую систему «Штора», армянские бронетранспортеры были бы менее уязвимы для ударов азербайджанских беспилотников», – добавил он.

Речь идет о комплексе оптико-электронного противодействия (КОЭП) «Штора», призванном защищать боевые технику от противотанковых управляемых ракет. Румынский эксперт отметил, что военный конфликт мог бы развиваться по совершенно другому сценарию, если бы Армения не отказывалась от сотрудничества с РФ.