Экономист дал совет, как РФ избежать экономической катастрофы США и Китая

Санкт-Петербург, 22 октября. Руководитель русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор Валентин Катасонов считает, что проблему закредитованности населения Российской Федерации не решить кредитной амнистией. Своим мнением он поделился в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«Я проведу здесь параллель с медициной. У пациента тяжелое положение. Вы меня спросите: пациенту вколоть дозу морфия, чтобы он немного очухался и пережил болевые шоки? Я скажу: «Да, колите, но это не способ лечения пациента». Конечно, списать этот долг надо. Но после этого списания необходимо разработать и принять программу лечения пациента», — заявил Валентин Катасонов в эфире на тему «Возможна ли в России кредитная амнистия?».

По мнению эксперта, лечить проблему закредитованности надо вместе с изменением экономической модели, прежде всего, за счет отказа от кредитной экономики, которая ставит государство в зависимость от ростовщиков и банкиров.

«Экономика, которая построена на кредите и проценте, изначально не сбалансирована. В России выстроена модель, которая является деструктивной, которая не только разрушает экономику, но и убивает человека. Поэтому я бы не ограничился обсуждением только вопроса списания долга, что предлагает Сергей Миронов, но вообще поставил бы вопрос, что необходимо пересмотреть всю модель российской экономики. Я имею в виду советскую модель экономики, которая не предусматривала процента», — пояснил экономист.

В качестве жертв кредитной экономики руководитель русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова указал на США и Китай.

«Я не советовал бы завидовать Америке, потому что Америка кончит плохо. Они выстраивают башню долга, и если эта башня обвалится, мало никому не покажется. Поэтому долговая модель экономики может демонстрировать временные успехи, давать интересные оптические обманы, но все это заканчивается плохо», — отметил Валентин Катасонов.

При этом ситуация в Китае, по его мнению, намного хуже, чем в США.