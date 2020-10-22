Путин поставил на место говорящих о «затухании» России политиков

Москва, 22 октября. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-заседании дискуссионного клуба "Валдай" резко ответил на вопрос об отказе от международных объединений. Об этом говорится в ТАСС.

Глава государства призвал не ждать "затухания" России. Также Путин не согласился с идеей отказа от международных объединений.

"Нас беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах", — ответил российский лидер всем, кто говорил о "затухании" России.

В ходе видеоконференции президент также высказался по вопросу новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Путин выразил уверенность, что страна достойно пройдет через этот период.