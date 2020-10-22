В Крым вернулись спасенные из плена пиратов российские моряки

Симферополь, 22 октября. Освобожденные из пиратского плена крымские моряки Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин благополучно приземлились в аэропорту Симферополя. Об этом сообщает корреспондент ФАН в Крыму из аэропорта, где только что семьи встретили своих родных.

Возвращение моряков на родину стало возможным благодаря слаженной работе российского МИД, властей Нигерии и Экваториальной Гвинеи, судовладельческой компании, института защиты прав человека в РФ, а также ряда частных структур и бизнесменов.

Крымские моряки поблагодарили главу Крыма за помощь в их освобождении.

«Аксенов — настоящий человек слова. Сказал и сделал. Не бросил нас, помог. Нас действительно хотели убить. Последний месяц каждый день выводили на расстрел. И вот Сергей Валерьевич (Аксенов. — Прим. ФАН), и Олег Белавенцев (полпред президента РФ в Крыму. — Прим. ФАН) Большое спасибо. Была целая спецоперация, очень много людей нас спасали», — поблагодарили моряки за спасение.

Россияне, входившие в экипажи торговых судов, попали в плен к пиратам 9 мая 2020 года. Электромеханика Алексея Перфильева похитили с борта судна «Рио Митонг», стоявшего на рейде порта Малабо под флагом Коморских островов. Старший механик Валентин Нечай и механик Вячеслав Сечин были захвачены на судне «Джибло», принадлежащем правительству Экваториальной Гвинеи.