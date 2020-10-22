Гаспарян объяснил, почему падение Нагорного Карабаха невозможно

Историк и писатель Армен Гаспарян объяснил ФАН, почем у считает невозможным падение Нагорно-Карабахской Республики, хотя ей приходится вести войну с превосходящими силами Азербайджана, которому, по данным наблюдателей, значительную военную помощь оказывает Турция. Кроме того, сообщают источники, против НКР воюют переброшенные из Сирии боевики ИГИЛ1 (ИГ1, «Исламское государство»1 — террористическая группировка, запрещенная в РФ). Тем не менее на вопрос, может ли НКР пасть в ближайшие недели, историк ответил отрицательно.

«Падение Карабаха невозможно, — отметил Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей. — То есть теоретически это, конечно, возможно, но для этого им [силам, воюющим на стороне Азербайджана] надо будет перебить 150 тысяч человек [все армянское население НКР]. То есть устроить геноцид. Никакого другого сценария здесь не будет».

В XXI веке, после тридцати лет фактически неутихающей войны, такое радикальное «решение» карабахской проблемы Гаспарян считает невозможным.

«Понимаете, если бы мы об этом рассуждали в 1987–1988 годах, когда все это началось, тогда мы могли бы предположить, что возможны некие «вилки» по разрешению этого конфликта. А когда война длится 31 год, она в принципе не подразумевает такого развития событий [как исчезновение НКР]. Поэтому у меня нет ощущения жути», — говорит он.

По мнению собеседника ФАН, скорее всего, в очередной раз найдутся силы, которые окажутся в состоянии усадить Ереван (непризнанная НКР не является стороной переговорного процесса) и Баку за стол переговоров.

«Если это получится, то да, война может стихнуть на какое-то время. Но она, увы, не прекратиться. Там выросли поколения, которые на уровне государства и политики не испытывают к соседу ничего другого, кроме ненависти. Это очень сложная история», — говорит Гаспарян.

Россия в очередной раз может выступить в этом конфликте в роли миротворца, считает историк.

«Россия будет продолжать пытаться усадить Баку и Ереван за стол переговоров, чтобы добиться хотя бы попыток имплементации достигнутых ранее соглашений в формате Минской группы ОБСЕ [по мирному урегулированию карабахского конфликта]. Но, как переломить ситуацию, которая сложилась за последние тридцать лет, я не понимаю. Чисто теоретически все это можно было бы как-то сдержать, «назначив» туда русского генерал-губернатора с особыми полномочиями, наподобие «усмирителя Кавказа» Алексея Ермолова. Но мы знаем, что это невозможно. А никакого другого выхода я просто не вижу», — с горечью резюмировал Армен Гаспарян.

Новая война за Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) вспыхнула 27 сентября. Это самое острое противостояние с 1994 года — с момента образования НКР. Нынешний конфликт проходит очень остро: с десятками, а возможно и сотнями погибших с обеих сторон; с танковыми боями; со сбитыми самолетами; с обстрелами городов с использованием тяжелой артиллерии. Анкара открыто поддерживает Баку, Москва призывает к сдержанности и к прекращению огня.

Территориальный спор между этническими армянами и Азербайджаном за Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы — самый длительный и наиболее трудноразрешимый конфликт на постсоветском пространстве. Противостояние имеет давние исторические корни, но нынешняя его фаза началась в конце 1980-х. За более чем три десятилетия конфликта в сражениях погибли около 20 тысяч человек, сотни тысяч армян и азербайджанцев стали беженцами.

В результате жестокой и кровавой войны 1992–1994 годов живущим в Нагорном Карабахе армянам при военной поддержке Еревана удалось создать Нагорно-Карабахскую Республику, присоединив к собственно Нагорному Карабаху прилегающие азербайджанские земли, которые стали для НКР «поясом безопасности». Не только Азербайджан и все мировое сообщество, но даже сама Армения официально независимость НКР так и не признали.

Подробнее об исторических предпосылках и течении карабахского конфликта можно прочитать в материалах ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.