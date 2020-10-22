Украина при помощи НАТО хочет запустить производство высокоточного оружия

Киев, 22 октября. Украина хочет приступить к разработке высокоточного оружия, которое будет применяться "в войне, развязанной Россией", заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Об этом пишет "Украинская правда".

По слова Данилова, разработка нового вооружения повысит оборонные мощности Украины. Он убежден, что для развития военно-промышленного комплекса страны необходимо заручиться поддержкой стран НАТО, передает «Украинская правда».

«Приоритетом для нас является создание высокоточного оружия. Мы следим за конфликтами, которые идут сейчас во всем мире, и понимаем, какие типы вооружения нам нужны для сдерживания противника», — сообщил Данилов.

Украинская армия, по словам Данилова, за годы военного конфликта в Донбассе стала значительно сильнее. В 2021 году правительство намерено потратить почти 6% от уровня ВВП на нужды армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в текущем году расходы на армию достигли рекордных показателей, но в следующем они будут увеличены. Зеленский также сообщил, что сложит полномочия, если ему не удастся разрешить конфликт на юго-востоке страны.