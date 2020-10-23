Глава Минпросвещения привился российской вакциной от коронавируса

Москва, 23 октября. Министр просвещения России Сергей Кравцов сделал прививку новой вакциной от COVID-19. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"Глава образовательного ведомства использовал вакцину отечественного производства", — уточнили пресс-службе Минпросвещения.

11 августа президент РФ сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна.

Ранее ФАН сообщал, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" всего будут производить пять компаний: АО "Р-Фарм", завод "Биннофарм", АО "Генериум", "Биокад", и НИЦ им. Гамалеи.

Как заявлял генеральный директор компании-производителя "Р-Фарм" Василий Игнатьев, массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» от коронавируса может начаться в конце ноября и в декабре.

Ранее Сергей Кравцов принял участие во встрече с медалистами международных олимпиад 2020 года в Фундаментальной библиотеке МГУ, в ходе которой заявил, что на сегодняшний день у Минпросвещения РФ нет планов переводить школы на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса. Министр также заявил, что заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников может пройти весной 2021 года на базе Образовательного центра "Сириус".