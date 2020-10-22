Актриса Екатерина Шпица опубликовала эффектное фото в кожаных мини-шортах

Москва, 22 октября. Звезда фильмов "Метро", "Экипаж" и "Поддубный" Екатерина Шпица опубликовала в личном Instagram-блоге фото в смелом наряде: прозрачной блузке и кожаных мини-шортах. Подписчикам актрисы это понравилось.

Шпица, в отличие от большинства российских знаменитостей, не балует публику слишком откровенными снимками. Для поддержания популярности 34-летней актрисе достаточно поднимать серьезные темы в микроблоге, посещать светские мероприятия и радовать подписчиков симпатичными образами, экспериментируя с длиной юбок или брюк.

Для свежей публикации в медиапространстве Шпица оделась в стиле хиппи. Звезда сопроводила пост с рекламой фильма "Глубже!" фотографией в прозрачной пестрой блузе и кожаных шортах свободного кроя. Все внимание подписчиков досталось внешности актрисы.

"Екатерина, добрый день! Восхищаюсь вами и как актрисой, и как женщиной! Вы шикарно выглядите!"; "Клевые шортики"; "Сколько шарма открывается в вас с возрастом. Очень притягательно", — отреагировали фанаты на публикацию звезды.

В сопровождение к фотографии актриса рассказала о новой комедии для взрослых от режиссера Михаила Сегала. Фильм "Глубже!" Шпица посмотрела в рамках недавнего фестиваля "Кинотавр". По словам актрисы, показ комедии вызвал бурный смех в зрительском зале. В широкий прокат "Глубже!" выходит с 22 октября.